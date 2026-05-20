¿Apostaste, ganaste, pero la empresa no te quiere pagar? Indecopi multó a conocida casa de juegos por no abonar fuerte monto a un cliente
La resolución aclara que obtener ganancias en apuestas no implica fraude y que restringir cuentas por buenos resultados afecta el servicio a los consumidores. La empresa podrá apelar la decisión.
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El Indecopi sancionó a Free Games S.A.C., empresa operadora de la plataforma Apuesta Total, tras concluir que restringió de manera injustificada la cuenta de un usuario que realizaba apuestas exitosas y obtenía ganancias constantes dentro del servicio. La decisión fue emitida mediante la Resolución Final 1583-2026/CC2, difundida por LP Derecho.
Según determinó la Comisión de Protección al Consumidor, la empresa aplicó severas limitaciones a las apuestas del cliente sin demostrar de manera objetiva que existiera fraude, manipulación del sistema o alguna conducta irregular que justificara la medida. Por ello, el organismo ordenó restablecer las condiciones normales de la cuenta y aplicó una multa equivalente a 2 UIT.
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Indecopi sanciona a Apuesta Total por restringir apuestas de usuario que ganaba constantemente
Durante el procedimiento, la empresa sostuvo que las restricciones respondían a políticas internas de gestión de riesgo y prevención de fraude. Sin embargo, Indecopi concluyó que Apuesta Total no logró acreditar de forma consistente cuáles fueron las operaciones específicas que motivaron las limitaciones impuestas al usuario.
La resolución señala que existieron inconsistencias en la explicación brindada por la compañía respecto al supuesto comportamiento sospechoso detectado en la cuenta. Además, la comisión indicó que no se comprobó la existencia de prácticas prohibidas como amaño de eventos deportivos, uso de información privilegiada, multicuentas o manipulación del sistema.
Debido a ello, Indecopi determinó que la empresa afectó de manera sustancial el uso ordinario del servicio contratado por el consumidor al reducir injustificadamente sus límites de apuesta frente al resto de usuarios considerados “normales”.
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Indecopi advierte que las ganancias de un usuario no prueban fraude en plataformas de apuestas
Uno de los principales puntos de la resolución señala que obtener ganancias o realizar apuestas exitosas no constituye, por sí solo, una prueba válida de fraude o actividad irregular dentro de una plataforma de apuestas deportivas.
La comisión advirtió que aceptar ese criterio permitiría restringir cuentas únicamente porque un usuario obtiene buenos resultados, afectando así las condiciones regulares del servicio ofrecido a los consumidores.
Como parte de las medidas correctivas, Indecopi ordenó a Free Games S.A.C. eliminar las restricciones aplicadas a la cuenta del denunciante y restablecer sus condiciones habituales de operación en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Asimismo, la resolución dispone la inscripción de la empresa en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi una vez que el fallo quede firme en sede administrativa. La compañía todavía puede presentar una apelación dentro del plazo legal establecido.