Tras anuncio de Senamhi, más de 132 distritos de todo el país bajo alerta por lluvias en los próximos días

El Senamhi del Perú alerta sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad que impactarán en la selva del país. | Foto: Andina

El Senamhi del Perú alerta sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad que impactarán en la selva del país. | Foto: Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad relacionadas con el segundo friaje del año, fenómeno que afectará principalmente a la selva entre el lunes 18 y el miércoles 20 de mayo. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 132 distritos se encuentran en riesgo de registrar deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa.

De acuerdo con el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), varias regiones del país presentan jurisdicciones en nivel de riesgo muy alto y alto. Las autoridades exhortaron a la población y a los gobiernos locales a tomar medidas preventivas para reducir posibles emergencias provocadas por las precipitaciones.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Qué regiones y distritos del Perú están en riesgo por las fuertes lluvias asociadas al segundo friaje?

Según el reporte difundido por el Indeci, San Martín es la región con la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 16 jurisdicciones identificadas. Le siguen Amazonas con 4 distritos, Ayacucho y Pasco con 2 cada uno, mientras que Cajamarca, Junín y Loreto registran un distrito en esa categoría.

Además, otras 105 jurisdicciones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Loreto, Pasco, San Martín, Cusco, Huánuco y Ucayali siguen en nivel de riesgo alto ante eventuales huaicos o deslizamientos. Este escenario de peligro se elaboró a partir del aviso meteorológico emitido por el Senamhi debido a la llegada del segundo friaje del año a la selva peruana.

Indeci emite recomendaciones ante posibles huaicos y deslizamientos por intensas precipitaciones en la selva

Frente a las lluvias previstas para los próximos días, el Indeci recomendó a las autoridades locales revisar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y correctamente señalizadas para dirigir a la población hacia zonas seguras alejadas de ríos y quebradas.

Asimismo, la entidad pidió verificar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías ante eventuales emergencias. A la población también se le sugirió reforzar los techos de sus viviendas y coordinar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes junto con las autoridades locales.