Fin de la toma en la PUCP: alumnos abandonan Rectorado tras pacto con autoridades sobre nueva pensión

Estudiantes y autoridades de la PUCP firman un acuerdo que abre una mesa de diálogo sobre el nuevo sistema de pensiones y permite el retiro voluntario de estudiantes del edificio Dintilhac. | Difusión | x / @choliresentida

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Tras ocho días de protestas y la toma del edificio Dintilhac, estudiantes y autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) alcanzaron este jueves un acuerdo para instalar una mesa de diálogo sobre el nuevo sistema de pensiones, lo que permitió iniciar el retiro voluntario del Rectorado.

“Hoy es un día histórico para el movimiento estudiantil”, señaló Rafael Polar, presidente de la Federación de Estudiantes (FEPUC), luego de confirmarse el pacto con el equipo rectoral. El dirigente sostuvo que el acuerdo garantiza dos principales demandas estudiantiles: la revisión del nuevo sistema de escalas y garantías frente a posibles procesos disciplinarios contra quienes participaron en la protesta.

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¿Qué estipula el acuerdo? Sanciones durante toma

Según detalló Polar, se acordó conformar en un plazo de tres días una mesa de diálogo con representación paritaria entre estudiantes y autoridades político-administrativas de la universidad. “Hemos podido arribar a un acuerdo con el equipo rectoral que garantiza el cumplimiento de dos consignas: la revocatoria del sistema de escalas y mayores garantías de procesos disciplinarios”, declaró.

La mesa contará con participación 50/50 entre alumnado y rectorado y sus acuerdos deberán ser elevados posteriormente al Consejo Universitario para su debate y votación. Además, trabajará de manera complementaria con la Comisión Asesora sobre el Sistema de Pensiones creada previamente por la universidad.

PUCP: anunciaron cambios en la escala de pensiones

El conflicto se originó tras el anuncio de modificaciones en las escalas de pago para el 2027, medida cuestionada por estudiantes que alertaron sobre posibles impactos en la accesibilidad económica a la universidad. Como parte de las protestas, alumnos tomaron el Rectorado hace más de una semana.

Otro de los puntos incluidos en el acuerdo es que los hechos ocurridos durante la protesta serán evaluados bajo criterios de justicia restaurativa y no disciplinaria. “El acuerdo garantiza un enfoque de justicia restaurativa y no disciplinaria”, remarcó Polar.

El dirigente estudiantil también denunció presuntos actos de amedrentamiento durante la ocupación del edificio Dintilhac. Según indicó, personal administrativo y docentes grabaron a estudiantes tanto con cámaras institucionales como con dispositivos personales. “Sí, sin duda, ha habido distintos momentos de amedrentamiento”, afirmó.

PUCP se pronuncia

Por su parte, la universidad emitió un breve comunicado en el que reafirmó su compromiso con “el diálogo, la escucha y la construcción conjunta de soluciones”.

Tras la firma del acuerdo, comenzó el retiro voluntario de los estudiantes del edificio Dintilhac. El proceso culminará este viernes 22 de mayo a las 9.00 a. m., poniendo fin a más de una semana de ocupación y abriendo una nueva etapa de negociación entre el movimiento estudiantil y las autoridades universitarias.

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