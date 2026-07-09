Tribunal Fiscal ordena a Petroperú pagar deuda coactiva a Sunat por US$133 millones

Ante las resoluciones del Tribunal Fiscal, Petroperú tuvo que actualizar el monto de sus pérdidas al tener que pagar una cuantiosa deuda coactiva. Foto: Petroperu

Ante las resoluciones del Tribunal Fiscal, Petroperú tuvo que actualizar el monto de sus pérdidas al tener que pagar una cuantiosa deuda coactiva. Foto: Petroperu

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El 26 de marzo de este año, el Tribunal Fiscal notificó a Petroperú que fueron rechazadas las apelaciones que la empresa estatal interpuso contra el reclamo de la Sunat por el pago del Impuesto al Rodaje (IRO) de los años 2019 y 2020.

La noticia cayó como un duro golpe en Petroperú.

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Pocas semanas antes de conocer la decisión del Tribunal Fiscal, el 16 de febrero de este año, la compañía de hidrocarburos había presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sus estados financieros al 31 de diciembre de 2025. En ese momento reportó una pérdida neta de US$468 millones. Pero esta cifra ha aumentado debido a la deuda coactiva que debe pagar a la Sunat por mandato del Tribunal Fiscal.

Al tratarse de información relevante, conocida luego de que la petrolera entregó a la SMV sus estados financieros, el directorio de Petroperú, en coordinación con la compañía auditora de la empresa (Gaveglio, Aparicio y Asociados, PwC), aprobó una provisión de US$158 millones para atender principalmente la deuda coactiva, que alcanza los US$133 millones.

Por lo tanto, la pérdida neta actualizada del ejercicio de la empresa petrolera pasó de US$468 millones a US$601 millones en los estados financieros auditados, según las fuentes consultadas por La República.

En febrero de este año, la petrolera estatal entregó a la SMV sus estados financieros, antes de las notificaciones del Tribunal Fiscal. Foto: La Repúlica

Origen de la deuda

De acuerdo con las resoluciones del Tribunal Fiscal del 20 de marzo de este año, Petroperú no pagó el Impuesto al Rodaje (IRO) cuando importó insumos para la elaboración de gasolinas en 2019 y 2020, que luego fueron vendidas en el mercado nacional.

Petroperú apeló y el caso pasó al Tribunal Fiscal para que resolviera la controversia.

La República consultó a la Sunat sobre los detalles de la deuda coactiva de la empresa petrolera estatal. Sin embargo, sus voceros se abstuvieron de responder “en aplicación del principio de reserva tributaria” porque se trata “de un contribuyente específico” y el caso “se encuentra en trámite”.

La defensa de Petroperú alegó que el IRO se aplica al valor de venta de gasolinas en el mercado nacional y no a la importación.

También afirmó que los productos importados por la petrolera no eran finales o listos para la comercialización y venta final, sino intermedios, ya que necesitaban ser procesados y mezclados para salir a la venta. Y añadió que la compañía pagó los IRO que correspondían.

Sin embargo, el Tribunal Fiscal confirmó las resoluciones de la Sunat que obligan a Petroperú a abonar el IRO de los años 2019 y 2020.

El Tribunal Fiscal ordenó a Petroperú pagar deudas coactivas relacionados con el Impuesto al Rodaje (IRO), por la importación de productos para la elaboración de gasolinas. Foto: Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal ordenó a Petroperú pagar deudas coactivas relacionados con el Impuesto al Rodaje (IRO), por la importación de productos para la elaboración de gasolinas. Foto: Tribunal Fiscal

Información oportuna

Es altamente probable que Petroperú recurra al Poder Judicial para contradecir la decisión del Tribunal Fiscal, pero, mientras tanto, debe pagar la deuda coactiva, indicaron las fuentes de la petrolera.

Este diario verificó documentalmente que, cuando la compañía petrolera nacional reportó sus estados financieros a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el 16 de febrero de este año, la empresa no había sido notificada sobre las resoluciones del Tribunal Fiscal que disponen el pago de la deuda coactiva por el IRO de 2019 y 2020.

Además, las resoluciones del Tribunal Fiscal están fechadas el 20 de marzo de este año, 32 días después de la entrega de los estados financieros a la SMV, el 16 de febrero. Las resoluciones del Tribunal Fiscal son las Nº 02803-A-2026 y Nº 02808-A-2026.

A la SMV se le entregó información actualizada a la fecha de presentación de los estados financieros. No se pasaron por alto las resoluciones del Tribunal Fiscal que respaldan los cobros coactivos del IRO a Petroperú.