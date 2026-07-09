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Patricia Benavides solicita a Corte Suprema aplicar ley de amnistía a exjefe militar por violaciones de DD.HH.

El coronel EP (r), Luis Edgardo Paz Cárdenas, enfrenta cargos por los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado.

Patricia Benavides solicita a Corte Suprema aplicar ley de amnistía a exjefe militar por violaciones de DD.HH.
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La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, encabezada por la fiscal Patricia Benavides Vargas, emitió un dictamen en el que solicita a la Corte Suprema declarar fundada ley de amnistía a favor de Luis Edgardo Paz Cárdenas, coronel en situación de retiro, que enfrenta cargos por delitos de desaparición forzada y homicidio calificado en el caso de las víctimas Rodolfo Ángel Escobar Jurado y Falconieri Zaravia Castillo.

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La fiscalía fundamenta su petición en la Ley N.º 32419, publicada en agosto de 2025, la cual concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. El documento sostiene que, debido a que el caso de Paz Cárdenas se enmarca en ese periodo, la norma le resulta aplicable.

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