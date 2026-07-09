Senamhi emite alerta naranja por 71 horas ante peligroso fenómeno que afectará Lima y otras regiones

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja por el incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad, que afectará a la costa y la sierra del país entre el viernes 10 y el domingo 12 de julio. El fenómeno tendrá una duración de 71 horas y alcanzará a 20 regiones, entre ellas Lima, Arequipa, La Libertad, Cusco y Huancavelica.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 270, el evento iniciará a las 0.00 horas del viernes 10 de julio y finalizará a las 23.59 horas del domingo 12. Durante esos días, el Senamhi prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, principalmente en la sierra, condición que favorecerá un incremento de la radiación ultravioleta (UV).

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Regiones bajo alerta naranja

Además del aumento de las temperaturas, la entidad pronosticó ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h, sobre todo durante las tardes. Las regiones comprendidas en el aviso meteorológico son:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Tacna

Tumbes

Pronóstico de temperaturas para los próximos días

Para el viernes 10 de julio, el Senamhi prevé temperaturas máximas de entre 30 °C y 35 °C en la costa norte, de 24 °C a 29 °C en la costa central y de 23 °C a 30 °C en la costa sur. En la sierra, las máximas oscilarán entre 18 °C y 32 °C en el norte, 17 °C y 30 °C en la zona central y 14 °C y 30 °C en el sur.

El sábado 11 de julio, las temperaturas en la costa norte se mantendrán entre 30 °C y 35 °C. En la costa central alcanzarán valores de 25 °C a 29 °C, mientras que en la costa sur fluctuarán entre 24 °C y 28 °C. En la sierra norte se esperan máximas de 18 °C a 31 °C, en la sierra central de 15 °C a 30 °C y en la sierra sur de 14 °C a 31 °C.

Para el domingo 12 de julio, el pronóstico mantiene condiciones similares. La costa norte registrará temperaturas de 30 °C a 35 °C, la costa central de 25 °C a 29 °C y la costa sur de 24 °C a 30 °C. En la sierra, las máximas oscilarán entre 18 °C y 31 °C en el norte, 15 °C y 30 °C en la zona central y 14 °C y 31 °C en el sur.