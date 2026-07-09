Cada mes ingresan 150 adolescentes a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación

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Cada mes, un promedio de 150 adolescentes ingresa a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR), de los cuales el 70% enfrenta problemas de sobrepoblación y el 51% de la población interna es mayor de edad.

La crisis alcanzó uno de sus puntos más críticos en el CJDR Trujillo, declarado recientemente en emergencia por el PRONACEJ tras registrar un nivel de hacinamiento superior al 147%.

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Frente a esta situación, el Plan Integral de Deshacinamiento y Seguridad del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) contempla acciones inmediatas, viables y medibles que se implementarán en los próximos 180 días, anunció su director ejecutivo, Luis Vega.



El funcionario detalló las principales medidas que se ejecutarán en beneficio de la población interna a nivel nacional: "promoveremos la variación de la medida socioeducativa para los 300 casos de adolescentes que cumplen con los requisitos para acceder a libertad o semilibertad; redistribuiremos a 300 jóvenes de alto riesgo del norte del país a centros juveniles de alta seguridad, como el de Lima, para que reciban un tratamiento intensivo e individualizado; habilitaremos siete nuevos ambientes con capacidad para 230 adolescentes en Lima y Pucallpa; y fortaleceremos las condiciones de seguridad con más agentes y la instalación de nuevas cámaras y concertinas".

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Además de la fase operativa, PRONACEJ ha presentado una propuesta de actualización normativa del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, el cual actualmente establece que los jóvenes que infringen la ley hasta antes de la mayoría de edad pueden y deben permanecer en un centro juvenil hasta por diez años, como en los casos de sicariato, extorsión u homicidio.



La actualización normativa de PRONACEJ plantea que los adolescentes que cumplan 18 años y presenten un perfil de alto riesgo puedan ser trasladados a establecimientos penitenciarios administrados por el INPE.

Esta medida se aplicaría en casos de nuevas infracciones durante el cumplimiento de la medida socioeducativa de internación, la comisión de faltas disciplinarias graves o cuando un equipo multidisciplinario de especialistas determine un riesgo de reincidencia en conductas violentas asociadas a rasgos de psicopatía o personalidad antisocial.



Vega enfatizó que "el objetivo de sumarnos formalmente al pedido de otras instituciones, y como parte del sistema judicial juvenil, es para promover que la norma sea coherente con la realidad que atraviesa el país, ya que el contagio criminógeno es una realidad y es nuestra responsabilidad proteger a los adolescentes que debemos devolver reformados a la sociedad".

SUPERVISAN PENAL DE HUARAZ

Entre tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, supervisó los talleres de resocialización en los que participan los internos del penal de Huaraz, a fin de conocer las oportunidades de desarrollo en este establecimiento, que alberga a más de 1.300 personas privadas de su libertad.

Durante la jornada, el titular del sector Justicia recorrió los pabellones 1 y 2, la sala de cómputo, el aula de confección textil y los talleres de carpintería, zapatería, cornoplastía, entre otros. En el centro, la autoridad fue informada de que 435 internos participan en los talleres distribuidos en 13 actividades productivas.





Ante la población penitenciaria, el ministro expresó que "quiero verificar las condiciones en las que se encuentra el penal y también conocer el trabajo que ustedes vienen realizando a través del programa de Cárceles Productivas, los talleres y el tema educativo".

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Asimismo, la autoridad recorrió el pabellón de mujeres, que alberga a 58 internas, con quienes dialogó sobre el Plan de Deshacinamiento Penitenciario que impulsa el sector Justicia y las exhortó a continuar firmes en sus procesos de resocialización.



"Los mejores deseos de que el tiempo que estén acá sea un tiempo aprovechado para ser mejores personas y para salir de aquí a construir algo nuevo con su familia, con sus hijos, con quien ustedes más amen y quieran", indicó.

DESFILE EN PENAL ANEXO DE MUJERES

Finalmente, con el objetivo de destacar la creatividad, el esfuerzo y potenciar las capacidades para una efectiva reinserción social y laboral, el Instituto Nacional Penitenciario presentó el desfile de modas 'Mareas – Mujeres en Transformación', y exhibió una producción de 415 prendas diseñadas y confeccionadas por las privadas de libertad del Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos.

El desfile reunió 8 colecciones textiles, inspiradas en "mareas" que simbolizan distintos valores que desarrollan las internas durante el proceso de cambio para construir una nueva oportunidad de vida.

Cincuenta internas modelaron las creaciones de 48 privadas de libertad (18 costureras y 30 diseñadoras) en el patio del penal.

Durante la actividad, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Raúl Inga Garay, resaltó el trabajo que realizan las internas como una muestra de que trabajan por su resocialización.

Agregó que la producción presentada no tiene nada que envidiar a las prendas que se elaboran fuera del recinto.