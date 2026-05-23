Fingieron ser personal del Minsa para simular inspección y robar botica en Cajamarca

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Dos delincuentes que fingieron ser personal del Ministerio de Salud ingresaron a una botica en Cajamarca para simular una inspección sanitaria y terminaron asaltando el local. Los sujetos amenazaron a la propietaria con un cuchillo y un arma de fuego, la amarraron dentro del establecimiento y huyeron con equipos electrónicos, celulares y S/3.000 en efectivo.

Según las imágenes difundidas en Latina Noticias, los sospechosos llegaron vestidos con indumentaria similar a la utilizada por trabajadores del sector Salud y lograron ganarse la confianza de la dueña al hacer preguntas sobre permisos de funcionamiento, licencias y venta de medicamentos.

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Sujetos amordazaron a trabajadora de farmacia

De acuerdo con el reportaje televisivo, los hombres permanecieron cerca de 20 minutos dentro del establecimiento sin despertar sospechas. Durante ese tiempo, observaron la distribución de la botica y analizaron los movimientos en el interior.

En medio de la supuesta inspección, uno de los falsos trabajadores pidió ingresar a la parte posterior para “conocer los ambientes”. La propietaria aceptó y los condujo hasta el almacén, donde la situación cambió de forma abrupta. De acuerdo con las cámaras de seguridad, los delincuentes amenazaron a la mujer, la redujeron y la inmovilizaron con cinta de embalaje en la boca, manos y piernas.

Tras pasar varios minutos encerrada, la dueña del negocio logró salir del baño y pedir ayuda. Una mujer que caminaba por la vereda se percató de la situación y se acercó de inmediato para auxiliarla y calmarla. Por su parte, los delincuentes escaparon por la misma puerta por la que habían ingresado, sin advertir que las cámaras de seguridad registraron todo su recorrido. Ese material audiovisual ya está en manos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para identificar y capturar a los responsables.