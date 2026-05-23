Piura: Caen sospechosos del asesinato del alcalde Víctor Febre

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Brigadas mixtas de la Policía intervinieron a cinco sospechosos que, según informaron las autoridades, estarían implicados en el asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle (44), crimen ocurrido en Piura la tarde del jueves y que ha generado gran conmoción en el país.

Se trataría de integrantes de la banda criminal denominada ‘La organización del hampa’.

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El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, indicó a La República que, como parte de los actos urgentes e inmediatos de investigación policial, se realizó la extracción de videos de vigilancia de diversos puntos donde se podía apreciar el último recorrido que hizo la víctima antes de la ejecución del hecho.

Explicó que lograron identificar, además, la participación de dos vehículos menores en el lugar de los hechos: el primero de ellos cumplía el rol de marcaje y reglaje y el otro ejecutó el hecho propiamente dicho.

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En ese sentido, los investigadores visualizaron que el vehículo menor (motocicleta), que realizaba la función de marcaje y reglaje, portaba la placa de rodaje 9713-NP y era propiedad de la señora Aurolita Orozco Abad. El vehículo fue incautado en su domicilio.

Al ser interrogada, manifestó que el 21 de mayo su expareja Deyvis Omar Gallo Lozada (37) utilizó dicho vehículo desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Asimismo, entregó la vestimenta que ese día usó su expareja, consistente en un polo de color negro con logo en la parte delantera, así como un par de zapatillas de color blanco con negro.

También brindó los números telefónicos que usa dicha persona, los cuales son: 925571078 (llamadas) y 906477771 (WhatsApp).

Con la información proporcionada por la propietaria del vehículo, la Policía orientó la búsqueda para ubicar a Deyvis Gallo, quien fue intervenido y detenido en un inmueble ubicado en el centro poblado Yuscay Caída Alta, San Francisco, distrito de Las Lomas.

Estaba en compañía de Derian Gallo Lozada (30) y Stefany Criollo Aguirre (23). Al realizar el registro domiciliario, se hallaron cinco cartuchos explosivos y un revólver calibre 38 con serie erradicada, abastecido con cinco cartuchos.

El general Revoredo dijo a este diario que, por lo manifestado por Deyvis Gallo al momento de su intervención, se conoció que la persona que lo había contratado para realizar el rol de marcaje era Jhon Darwin Ponce Torres (31), cuyos números telefónicos son 982115293 (cuya titular es Cinthia Reyes Torres) y 925794666 (cuya titular es Mirian Rosales Torres).

Indicó, además, que Jhon Darwin Ponce Torres sería el conductor del vehículo que fue usado durante la ejecución de los disparos que acabaron con la vida del alcalde.

En tal sentido, personal policial se dirigió a la ciudad de Sullana, al AH 09 de Octubre, a fin de ubicar, intervenir y detener a Jhon Ponce, a quien se le encontró en su poder dos equipos celulares, tres SIM card (chip) y un arma de fuego (revólver).

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Asimismo, fue detenida Mirian Rosales Torres, quien es titular de la línea telefónica 925794666, desde donde se realizaron las coordinaciones correspondientes para la ejecución del hecho que es investigado.

CONSTERNACIÓN POR CRÍMENES

En tanto, la población de Piura se encuentra consternada por esta serie de crímenes. En menos de seis meses fueron victimados tres profesionales en hechos atribuidos al sicariato.

El 28 de noviembre del 2025, el abogado Percy Ipanaqué Navarro fue acribillado por sujetos armados. El joven profesional, que también incursionaba en la actividad política, iba a postular a la Cámara de Diputados por Juntos por el Perú.

El 10 de abril de este año, la pediatra Minosska de Jesús Pinto Lazo, de 37 años, fue asesinada por sicarios cuando se encontraba frente a su vivienda. El crimen ocurrió a plena luz del día.

Las cifras de homicidios continúan en aumento en Piura y en distintas regiones del país, donde el sicariato parece ganar terreno pese a los constantes operativos y estados de emergencia.