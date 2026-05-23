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Sociedad

PNP captura a trabajador de telefonía que activaba chips de forma ilegal con datos de clientes: eran utilizados para extorsión y fraude informático

Durante la intervención, se incautaron 15 SIM postpago, 41 SIM prepago, un lector biométrico y tarjetas bancarias. Las autoridades alertan sobre los peligros de estas prácticas delictivas.

La PNP detuvo a un trabajador de una conocida empresa en Carabayllo por activar tarjetas SIM de manera irregular utilizando datos personales de ciudadanos sin autorización.
La PNP detuvo a un trabajador de una conocida empresa en Carabayllo por activar tarjetas SIM de manera irregular utilizando datos personales de ciudadanos sin autorización. | Foto: CiberCrimenPNP
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La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino en Carabayllo a un trabajador vinculado a una empresa de telefonía acusado de activar tarjetas SIM de manera irregular utilizando datos personales de ciudadanos sin su autorización. Según informó la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP, el sujeto realizaba estas operaciones mientras cumplía funciones como asesor de ventas en Entel.

El caso fue reportado el 17 de mayo de 2026 y, de acuerdo con la información difundida por la cuenta oficial de TikTok de @cibercrimen_pnp_, las líneas móviles activadas ilegalmente habrían sido utilizadas para delitos como extorsión, fraude informático y estafas. Actualmente, el investigado permanece con siete días de detención preliminar judicial en flagrancia.

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PNP incautó chips, equipos biométricos y tarjetas bancarias durante intervención

Durante el operativo realizado en Carabayllo, agentes de la Dirección de Investigación de Cibercrimen incautaron diversas especies relacionadas con la activación irregular de líneas móviles. Entre los objetos incautados figuran 15 tarjetas SIM postpago y 41 SIM prepago.

Asimismo, la Policía informó que también se halló un lector biométrico, un teléfono celular y tarjetas bancarias de distintas entidades financieras. Según las investigaciones preliminares, el trabajador tenía acceso al sistema de la empresa y realizaba activaciones manuales sin aplicar la validación biométrica obligatoria.

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Autoridades advierten riesgos de la activación ilegal de líneas telefónicas

La Dirección de Investigación de Cibercrimen señaló que este tipo de prácticas representa un grave riesgo para la seguridad e identidad de los ciudadanos, ya que las líneas pueden ser utilizadas posteriormente para cometer delitos bajo nombres de terceros afectados.

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