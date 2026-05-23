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Política

Detienen a presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, policía aún no identifica el móvil

Gobernador de Piura, Luis Neyra pidió cambios en la región policial para mejorar la investigación criminalística ante el incremento de muertes y la proliferación de delitos como el cobro de cupos.

Luis Neyra solicitó cambios en la PNP para mejorar la investigación por incremento de asesinatos y delitos en la región. Foto: Almendra Ruesta / LR
Luis Neyra solicitó cambios en la PNP para mejorar la investigación por incremento de asesinatos y delitos en la región. Foto: Almendra Ruesta / LR
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El ministro del Interior, José Zapata, junto con el comandante general Óscar Arriola y las autoridades policiales de Piura, informaron sobre la detención de seis personas que estarían ligadas al homicidio del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Hugo Febre. La Policía aún desconoce cuál sería el móvil del crimen.

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La máxima autoridad policial explicó que, como resultado del plan iniciado tras el asesinato del alcalde, los efectivos de Piura encontraron la motocicleta que habría sido usada en el crimen contra la autoridad edil. Se trataba de un vehículo robado el último 3 de mayo. Tras el hallazgo, se pudo realizar el recojo de huellas dactilares.

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Tras concluir el peritaje de las huellas dactilares, se logró identificar a Jhon Darwin P. T., quien vive en Sullana y registraría antecedentes policiales por robo agravado. Además, habría purgado condena en un establecimiento penitenciario de Lima.

Asimismo, fue detenida una mujer, familiar de Jhon Darwin P. T., ya que sería la titular del número telefónico desde donde se habría comunicado el presunto asesino con los sujetos que estaban haciendo el reglaje. También habría sido usado para coordinaciones previas al asesinato del burgomaestre.

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Por otro lado, Arriola explicó que, mediante los videos de las cámaras de seguridad, pudieron identificar a dos sujetos en una motocicleta que hicieron ademanes sospechosos en el momento en que el burgomaestre salió de la comuna de Veintiséis de Octubre en su vehículo. Luego de identificar la motocicleta, se logró dar con su paradero. Esta se encontraba en la provincia de Sullana.

Producto de estas investigaciones, se detuvo a Davis Omar G. L., a quien se le habría incautado una pistola y 10 dinamitas. El hombre iba acompañado de Derian Omar G. L. y Stefany Selene C. A., a quienes también se detuvo, aunque no se explicó qué relación tendrían con el asesinato del burgomaestre.

Cabe señalar que ni el ministro del Interior ni el comandante Arriola respondieron las preguntas de la prensa.

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Piden cambio de personal policial

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, sostuvo que el jefe de la Región Policial de Piura, Daniel Jares, le habría indicado que se llevara a cabo una evaluación del desempeño de los encargados de diversas dependencias policiales y que, tras analizar los resultados, se propondrán cambios.

"Pedimos (al general Jares) que se haga una evaluación pero varias dependencias vienen con una resolución de Lima, eso es un problema que tenemos. Tienen que haber cambios (...) a los funcionarios hay que exigirles resultados", apuntó la autoridad, quien sostuvo que ahora él también teme por su vida.

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