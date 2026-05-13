Un diente con un agujero revela que los neandertales practicaban la odontología con éxito usando ‘taladros’ de piedra
Estos parientes de los humanos tenían la inteligencia para reconocer que las dolorosas caries podían tratarse y poseían la destreza necesaria para llevar a cabo el procedimiento.
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Un molar encontrado en la cueva Chagyrskaya, en la región siberiana de Altái, presenta una cavidad profunda, aparentemente hecha de forma intencionada. Los científicos demostraron que este agujero fue perforado con una herramienta de piedra, lo que confirma que los neandertales practicaban la odontología mucho antes de lo que se pensaba, al menos 60,000 años atrás.
El estudio, publicado en la revista PLOS One, subraya el asombroso nivel de conocimiento y destreza manual que poseían los neandertales. A pesar de que sus dietas bajas en carbohidratos habrían reducido la incidencia de caries, este diente revela que los neandertales también se enfrentaron a afecciones dentales graves, y que al menos algunos tenían la capacidad de tratarlas. El hallazgo no solo es un testimonio de su destreza técnica, sino también de su comprensión profunda de la biología humana.
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La prueba de odontología en neandertales
El molar pertenecía a un adulto neandertal y fue descubierto en 2016, aunque hasta hace poco no se sabía cómo se había formado la cavidad en su superficie. Después de realizar estudios microscópicos, los investigadores concluyeron que el agujero era el resultado de una intervención intencional, probablemente hecha con un taladro de piedra. Las marcas en el diente coinciden con las que dejarían herramientas de piedra, típicas de las encontradas en esa misma cueva.
El hallazgo se convierte en la evidencia más antigua de la odontología hasta la fecha. Foto: PLOS One
El agujero, que tiene 4.2 mm de largo y 2.8 mm de ancho, muestra signos de desgaste que sugieren que la persona no solo sobrevivió a la intervención, sino que pudo continuar su vida cotidiana. Los investigadores concluyen que el paciente probablemente vivió durante un período considerable tras la operación, lo que implica que el tratamiento fue exitoso. Este caso representa la evidencia más antigua de una intervención dental de este tipo.
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La evidencia experimental con herramientas de piedra
Para confirmar esta hipótesis, los investigadores realizaron experimentos usando dientes humanos modernos y herramientas de piedra. Al replicar las marcas en el diente de neandertal, los científicos encontraron que las cavidades podían haber sido hechas con una herramienta de piedra pequeña y afilada. La investigación también mostró que las cavidades eran el resultado de movimientos de perforación y limpieza, más que de lesiones post-mortem o daño accidental.
"El hecho de que se llevara a cabo este tratamiento invasivo y que la persona sobreviviera me lleva a creer que este es otro ejemplo del conocimiento realmente sofisticado que tenían los neandertales sobre la biología humana y sobre cuándo era necesario intervenir", declaró a Live Science John W. Olsen, coautor del estudio y profesor emérito de antropología de la Universidad de Arizona.