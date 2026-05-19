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Un nuevo temblor se registró en el Perú hoy 19 de mayo. El sismo de magnitud 6,1 tuvo lugar en la región Ica a las 12:57 p. m., según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Tras el evento, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó que, por sus características, no genera una alerta de tsunami en el litoral peruano.

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¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy martes 19 de mayo?

De acuerdo con el IGP, este sismo tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sur de Ica, con magnitud de M6.1 y a una profundidad de 81 kilómetros. Además, registró una latitud de -14.42 y una logintud de -75.83.

Detalle del sismo en Ica

¿Qué daños ha dejado el temblor en Ica?

El fuerte movimiento generó alarma entre la población, especialmente porque coincidió con la hora de salida de centros educativos y el desarrollo de actividades en distintos puntos de la ciudad. Reportes preliminares dan cuenta de afectaciones en viviendas, centros comerciales y parques, además de la rotura de lunas en algunos establecimientos.

El encargado de Defensa Civil en Ica, Walter Mendoza, señaló que el fuerte y breve movimiento provocó que muchas personas salieran a las calles por precaución. “Ha sido un movimiento seco y rápido, la gente ha tomado las calles. Hasta el momento no tenemos reportes de daños a la salud”, declaró a RPP Noticias.

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