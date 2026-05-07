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Fotógrafo de municipalidad de El Agustino irá nueve meses a prisión por intento de feminicidio

La víctima, tras una discusión con su pareja, solicitó ayuda y se desmayó en la entrada del hotel. El sujeto, Alberto Alexander Mina Quispe, también se postuló para regidor en 2022.

Alberto Alexander Mina Quispe, fotógrafo de la Municipalidad de El Agustino, fue condenado a nueve meses de prisión preventiva por intento de feminicidio contra su expareja en un hotel.
Alberto Alexander Mina Quispe, fotógrafo de la Municipalidad de El Agustino, fue condenado a nueve meses de prisión preventiva por intento de feminicidio contra su expareja en un hotel. | composición LR
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Alberto Alexander Mina Quispe, fotógrafo de la Municipalidad de El Agustino, recibió nueve meses de prisión preventiva tras ser acusado de intentar asesinar a su pareja en el estacionamiento de un hotel del distrito. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la mujer pidió ayuda antes de desvanecerse.

Según las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, la víctima llegó al hospedaje junto al investigado, quien conducía el vehículo. Al descender de la unidad, la mujer gritó desesperadamente antes de perder el conocimiento en la entrada del local.

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Intento de feminicidio en El Agustino

Trabajadores del hotel alertaron de inmediato a efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes patrullaban por la zona y acudieron al lugar. Los agentes encontraron a la mujer inconsciente y con visibles signos de violencia, por lo que procedieron a intervenir a Mina Quispe y trasladarlo a la comisaría de la jurisdicción.

La víctima denunció que la agredieron tras una fuerte discusión y presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo producto de la golpiza, de acuerdo con las diligencias policiales.

La Fiscalía Corporativa de Violencia contra la Mujer de El Agustino solicitó prisión preventiva contra el acusado por el presunto delito de tentativa de feminicidio. El Poder Judicial aceptó el pedido y ordenó nueve meses de internamiento mientras continúan las investigaciones.

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Sujeto se postuló a regidor

Mina Quispe, de 31 años, también era conocido por haber trabajado en el área de imagen de la comuna de El Agustino y por haber postulado como regidor en 2022. Tras conocerse la denuncia, la municipalidad informó el cese de todo vínculo laboral con el investigado.

Este caso se suma a las cifras de violencia de género en el país. De acuerdo con reportes oficiales, entre enero y marzo de 2026 se registraron 42 feminicidios y 56 casos de tentativa de feminicidio en el Perú.

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