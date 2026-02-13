HOYSuscripcion LR Focus

Keiko Fujimori a favor de obligar a niñas a ser madres | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Sismate emite alerta de tsunami: usuarios recibieron notificación de ejercicio de simulacro en Perú

La alerta de Sismate indicó afectación en zonas alejadas del litoral específicamente. Sin embargo, no todas las operadoras recibieron la notificación.

Ejercicio de Simulacro de Tsunami
Ejercicio de Simulacro de Tsunami

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) emitió este jueves 13 de febrero una alerta de tsunami que fue recibida por miles de usuarios en sus teléfonos móviles a nivel nacional. La notificación, enviada al mediodía, correspondía a un ejercicio de simulacro organizado por Defensa Civil.

La comunicación generó sorpresa entre varios ciudadanos, especialmente en zonas alejadas del litoral, quienes compartieron capturas de pantalla en redes sociales. No obstante, se trató de una prueba del sistema de mensajería masiva que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Emiten alerta de tsunami como medida preventiva. Foto: difusión

Emiten alerta de tsunami como medida preventiva. Foto: difusión

¿Qué es el Sismate?

El Sismate es una herramienta implementada por el Estado peruano para enviar avisos de emergencia directamente a los equipos móviles mediante tecnología de difusión celular. Este mecanismo permite alertar a la población ante peligros como sismos de gran magnitud, tsunamis u otros eventos de alto riesgo, sin necesidad de contar con conexión a internet ni aplicaciones instaladas.

Desde Defensa Civil se recordó que estos ejercicios forman parte de las acciones de preparación frente a posibles fenómenos naturales que puedan afectar el territorio nacional, especialmente considerando que Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona con alta actividad sísmica.

