El Agustino: cae peligrosa facción del Tren de Aragua que secuestraba y extorsionaba a sus víctimas

La Policía Nacional desarticuló en El Agustino a la banda criminal El Tren de Aragua Nueva Generación, detenidos 15 miembros, incluyendo 11 venezolanos, tras un operativo. | Andina

La Policía Nacional desarticuló en El Agustino a la banda criminal El Tren de Aragua Nueva Generación, detenidos 15 miembros, incluyendo 11 venezolanos, tras un operativo. | Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Policía Nacional desarticuló en El Agustino a la banda criminal El Tren de Aragua Nueva Generación, acusada de secuestrar, torturar y extorsionar a sus víctimas para exigir pagos a cambio de su liberación. Durante el operativo fueron detenidas 15 personas, entre ellas 11 ciudadanos venezolanos, cuatro peruanos y una menor retenida.

Según la PNP, la organización captaba a sus víctimas mediante mujeres que se ganaban su confianza para luego conducirlas hacia puntos donde eran interceptadas por sujetos armados. Entre los agraviados figuran un ingeniero y un empresario minero que habría pagado hasta S/300 mil para recuperar su libertad.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PNP: 15 detenidos tras operativo en El Agustino

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que una de las detenidas fue reconocida por víctimas como la mujer encargada de mutilar dedos de los secuestrados para presionar a sus familiares. Durante la intervención, varios sospechosos intentaron huir al lanzarse desde el tercer piso de una vivienda y terminaron heridos.

Delitos imputados

En los inmuebles allanados, agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) incautaron armas de fuego, motocicletas, celulares y drogas, elementos que evidenciarían la estructura de la organización criminal. Los detenidos fueron trasladados a la Dirincri para las investigaciones por secuestro, extorsión y otros delitos vinculados al crimen organizado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.