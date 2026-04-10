Obra vial que inauguró Rafael López Aliaga en VMT nunca se inició

López Aliaga apareció solo para poner la "primera piedra", pero en medio año no se ha ejecutado la obra.

López Aliaga apareció solo para poner la "primera piedra", pero en medio año no se ha ejecutado la obra.

El 10 de octubre de 2025, el entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, llegó a Villa María del Triunfo para colocar la primera piedra de una vía colectora que, según la Municipalidad Metropolitana de Lima, conectaría las calles San Pedro, Acomayo y la avenida Unión.

El proyecto contemplaba la habilitación de más de 3 kilómetros de pistas y veredas en un tramo que va desde la avenida 26 de Noviembre hasta el Mercado Amazónico, en una zona donde el tránsito se vuelve inestable durante el invierno por el lodo y la falta de infraestructura.

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De acuerdo con la información oficial, la obra comprende pavimento rígido, adoquines de concreto en bermas y veredas, la construcción de más de 17.000 metros cuadrados de veredas, además de señalización, mobiliario urbano y trabajos de paisajismo.

La intervención buscaba mejorar las condiciones de tránsito en la zona: el polvo cubre a los vecinos y, en temporada de lluvias, se convierte en fango, lo que dificulta el desplazamiento por los cerros donde se ubican los asentamientos humanos de esa populosa zona de Villa María del Triunfo.

López Aliaga apareció solo para poner la "primera piedra", pero en medio año no se ha ejecutado la obra.

Nada más que polvareda

La obra fue formalizada mediante contrato suscrito el 26 de septiembre de 2025, entre la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) y la constructora CCODEINGESA, representada por su gerente general, Pedro Santiago Crispín.

El plazo de ejecución se estableció en 150 días calendario y se fijó un monto de S/16,1 millones. De acuerdo con el cronograma, la obra debía concluir a fines de febrero de 2026. Mientras que López Aliaga promete obras públicas, las que inauguró en su gestión como alcalde ni siquiera comienzan a cumplirse.

La República visitó el lugar el 26 de marzo de 2026 y constató que la obra no presenta avances visibles en el terreno. La vía continúa siendo de tierra, con polvo en suspensión y circulación irregular de mototaxis, buses y vehículos particulares. No se observan frentes de trabajo, maquinaria ni personal laborando.

En el lugar permanece instalado un cartel que anuncia la “Nueva Avenida Acomayo” como obra en ejecución. Según registros del sistema Invierte.pe, un portal estatal que reporta la evolución de los proyectos, en el caso de la obra de López Aliaga figura con 0% de avance físico a la fecha.

La avenida Nueva Acomayo está pensada para terminar con el polvo insufrible en la zona de numerosos asentamientos humanos, pero no hay nada.

Las mujeres que más sufren

En la zona, los vecinos mantienen la expectativa de una obra anunciada como una solución a un problema recurrente.

“Es realmente preocupante. Es una promesa de López Aliaga y ahora está abandonada. No han avanzado nada. Solo han removido la tierra”, señaló Leoniza Villena, presidenta de la Organización de Ollas Comunes de Villa María del Triunfo, uno de los sectores afectados.

Las mujeres de las ollas comunes sufren cotidianamente para escalar los empinados cerros con el peso de sus compras, en medio del polvo y la tierra, que hacen irrespirable la zona.

Leoniza Villena explicó que, en temporada de lluvias, la vía se vuelve intransitable.

“Son tantos años con este proyecto. Ya vienen las lluvias. Todo eso se llena de lodo. A los niños, por ejemplo, con los zapatos enlodados, no los dejan subir ni a los carros. Las personas se caen, hay accidentes”, explicó.

Añade que, desde la colocación de la primera piedra, no han recibido información sobre el avance de la obra. “Desde octubre que López Aliaga puso la primera piedra estamos esperando. No hay una programación, nada. Todo es un desorden”, afirmó.

Solo tres días después del anuncio de la obra, el 13 de octubre de 2025, López Aliaga presentó su renuncia a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia por Renovación Popular. El Concejo Metropolitano aceptó la dimisión y el Jurado Nacional de Elecciones oficializó el nombramiento del teniente alcalde Renzo Reggiardo como su reemplazo.

Medio año después de suscrito el contrato, no hay nada del proyecto vial.

Rafael López Aliaga promete que, de ser electo, será el "presidente de los pobres". En Villa María del Triunfo, la vía sigue siendo de tierra. El cartel de la “Nueva avenida Acomayo” permanece instalado, cubierto de polvo. El cemento nunca llegó.