Pareja en VMT incendió su mototaxi para evitar que fiscalizadores municipales la incauten: "Para nadie"

Tras negar brindar sus datos y evitar que su vehículo sea llevado al depósito municipal, la pareja incendió la moto en plena vía pública. | Foto: composición LR

Tras negar brindar sus datos y evitar que su vehículo sea llevado al depósito municipal, la pareja incendió la moto en plena vía pública. | Foto: composición LR

Lo que empezó como una intervención por arrojar desmonte en la avenida Lima, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), terminó con una unidad vehicular en llamas. Una pareja decidió incendiar su mototaxi para impedir que el personal de serenazgo y fiscalización la decomisaran, tras haber sido captados ensuciando la vía pública.

Según muestran las cámaras de seguridad, los infractores llegaron hasta la zona de la avenida Lima para arrojar escombros y bolsas de basura. Sin importar el peligro ni la presencia de dos camionetas de serenazgo que se encontraban a solo unos metros de distancia, los sujetos iniciaron el fuego para así evitar que su motocicleta fuera trasladada al depósito.

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“Al momento de ser identificadas estas personas, se negaron rotundamente (a entregar la unidad) circunstancias que aprovechó uno de ellos para rociar combustible al mismo vehículo que había sido intervenido para, posteriormente, prenderle fuego”, relató Jorge Gálvez Morán, subgerente de serenazgo de VMT, a 24 Horas.

Intervenido tendría antecedentes

Tras la intervención posterior del caso, en un video difundido por el mismo medio se le escucha lanzar amenazas contra los agentes de serenazgo. Asimismo, advirtió que tomaría represalias contra el personal involucrado en el operativo. “Para nadie. Llévatelo. Vas a ver, ¿sabes lo que te va a pasar?”, advirtió el hombre.

De acuerdo con Gálvez, el conductor de la mototaxi contaba con antecedentes previos. Según precisó, ya había sido intervenido por manejar en estado de ebriedad y también por portar un arma de fuego con la que habría amenazado a uno de sus vecinos.

“Al haber incendiado estas personas la mota en plena vía pública han puesto en riesgo a nuestros vecinos de Villa María del Triunfo y a las personas que circulan por esa avenida metropolitana. A escasos metros se encuentra un colegio y era horario de salida de alumnos”, expuso el subgerente de serenazgo.