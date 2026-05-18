Coronel PNP en retiro protagonizó choque que dejó un taxista muerto: manejaba ebrio y sin licencia

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El coronel en retiro de la Policía Nacional (PNP), Carlos Enrique Oré Hermida, protagonizó un accidente de tránsito en Miraflores que acabó con la vida de un taxista. El siniestro se produjo cuando el exoficial conducía en estado de ebriedad y tenía la licencia de conducir inhabilitada, por lo que estaba impedido de manejar cualquier vehículo.

Según reveló Panorama, Oré Hermida intentó huir tras el incidente. Sin embargo, un ciudadano que presenció la colisión se lo impidió. Pese a la gravedad del caso, el exagente fue captado al volante de otro auto. Al ser increpado por su participación en el hecho, responsabilizó de lo ocurrido al chofer fallecido.

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Coronel se habría quedado dormido

El accidente ocurrió hace unas semanas, cuando el auto que conducía el coronel en retiro se detuvo en plena Vía Expresa. En ese momento, un taxista que venía por detrás terminó impactándolo. La colisión fue tan fuerte que el trabajador perdió la vida. La principal hipótesis es que Oré Hermida se habría quedado dormido.

En su defensa, el exoficial aseguró que su auto sufrió una falla técnica y no podía encenderlo. Sin embargo, las cámaras evidencian que nunca activó las luces intermitentes ni colocó el triángulo de seguridad para advertir a otros conductores sobre un problema en su vehículo. Peor aún, tras el accidente, se observa que encendió su auto e intentó darse a la fuga, pero metros más adelante otra unidad se lo impidió.

Expolicía manejaba ebrio y sin licencia

Según las investigaciones de la PNP, Oré Hermida se encontraba en estado de ebriedad cuando su auto se paralizó en medio de la Vía Expresa. El exagente registró 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que habría hecho que se quedara dormido mientras conducía y provocara el accidente.

Asimismo, el medio reveló que su licencia de conducir figuraba como cancelada al momento del siniestro y, por ende, era un conductor inhabilitado. A esto se suma que anteriormente estuvo involucrado en al menos otros cuatro incidentes vinculados con la conducción en estado de ebriedad. Pese a ello, Panorama lo captó conduciendo un vehículo por las calles de Lima.

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