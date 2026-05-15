Inauguración Mundial 2026: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver la Copa Mundial de la FIFA

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El Mundial de Fútbol 2026 será la 23.° edición de la Copa del Mundo de la FIFA y la primera vez que es organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Este evento se desarrollará de junio a julio.

Argentina, vigente campeón, buscará defender su título frente a grandes selecciones que también figuran entre las favoritas para llevarse el torneo, como Francia, España y Alemania, entre otras. En esta nota, te contamos todo lo que necesitas saber para que disfrutes de la mejor manera este gran evento.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El partido inaugural del torneo lo disputará México, uno de los coanfitriones, ante Sudáfrica por la fecha 1 del Grupo A. Este encuentro se jugará el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Azteca y tendrá inicio a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Perú?

La transmisión por TV del Mundial 2026 se podrá ver a través de DirecTV en territorio sudamericano. Este canal es el encargado de pasar todos los duelos en vivo. De igual forma, América TV emitirá 40 encuentros gratuitos para el Perú. Dicha cadena televisiva distribuirá la emisión de los partidos de la siguiente forma: 25 de la primera ronda, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos, semifinales y la gran final.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial 2026?

Estas son las 48 selecciones nacionales clasificadas a la fase de grupos del Mundial 2026 por confederación:

UEFA (Europa): Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia, Suiza y Turquía.

CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

CONCACAF (Centroamérica): Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá y Estados Unidos.

CAF (África): Argelia, Cabo Verde, RD Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

AFC (Asia): Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur y Uzbekistán.

OFC (Oceanía): Nueva Zelanda.

¿Cuántos partidos se jugarán en el Mundial 2026?

Se disputarán un total de 104 cotejos en este torneo.

Fase de grupos: 72 partidos

Dieciseisavos de final: 16 partidos

Octavos de final: 8 partidos

Cuartos de final: 4 partidos

Semifinales: 2 partidos

Final y tercer puesto: 2 partidos.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

El compromiso que definirá al campeón del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio desde las 2.00 p. m. en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva York. Este recinto deportivo puede albergar a más de 82.000 espectadores.

¿Cuánto dura el Mundial 2026?

Entre la inauguración (11 de junio) y la clausura (19 de julio), el Mundial 2026 durará un total de 39 días.