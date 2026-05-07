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Shakira, una vez más, será la voz del Mundial de fútbol. Tras haber conquistado al mundo con su emblemático ‘Waka Waka’ en 2010, la cantante colombiana vuelve a ponerle ritmo al evento deportivo más importante del planeta. En esta ocasión, presentó ‘Dai Dai’, la canción oficial del evento futbolístico más importante, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio próximos.

La artista compartió el anuncio en sus redes sociales, en un breve video grabado en el histórico estadio Maracaná, en Río de Janeiro. En este adelanto, aparece con una camiseta amarilla y pantalón corto azul, acompañada de un grupo de bailarinas y balones de fútbol, mientras canta algunos fragmentos del tema.

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Shakira anuncia que interpretará canción del Mundial 2026

La popular cantante colombiana, conocida por su talento y energía en el escenario, ha sido seleccionada nuevamente para ser la encargada de ponerle música al Mundial de Fútbol. En un video compartido en sus redes sociales, Shakira confirmó que 'Dai Dai' será el tema oficial de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en 2026, en una edición histórica, ya que por primera vez se celebrará en tres países de manera conjunta: Estados Unidos, México y Canadá.

Con esta nueva participación, la intérprete de 'Loca' se suma a una lista exclusiva de artistas que han tenido el honor de crear canciones que trascienden más allá del fútbol. La colombiana ya había hecho historia con 'Waka Waka', la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, y repitió su éxito en Brasil 2014 con 'La La La'.

Este regreso se presenta como una oportunidad para revivir la magia de los mundiales pasados y conectar otra vez a millones de personas a través de su música vibrante y su inconfundible estilo latino.

¿Cuándo será el lanzamiento oficial de 'Dai Dai'?

El esperado lanzamiento de 'Dai Dai' será el próximo 14 de mayo. Esta fecha ha sido confirmada por la propia Shakira, quien en el video publicado en sus redes sociales adelantó parte del sonido y la coreografía que acompañarán el tema. El videoclip, grabado en el Maracaná, promete ser un espectáculo visual y musical, con una propuesta cargada de ritmo latino, algo característico de la artista en sus temas más representativos.

Cabe destacar que el partido inaugural de la cita mundialista se jugará el 11 de junio y enfrentará a México contra Sudáfrica, mientras que la final se disputará el domingo 19 de julio.