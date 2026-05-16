Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 15 de la Liga 1 2026

Alianza Lima y Cienciano se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

Alianza Lima y Cienciano se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

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Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO juegan HOY sábado 16 de mayo, desde las 5.45 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Los dirigidos por Pablo Guede necesitan un buen resultado en su visita a Cusco para seguir como líderes del campeonato. En la fecha anterior, Alianza Lima igualó 1-1 ante Sporting Cristal en un partidazo disputado en Matute. Por el lado de Cienciano, logró una importante victoria por 2-1 ante Atlético Grau en Piura, triunfo que lo mantiene en la lucha por el Torneo Apertura.

Alineaciones probables de Alianza Lima vs Cienciano

Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Chávez, Huamán; Pavez; Gaibor, Vélez, Gentile; Castillo y Ramos.

Duarte; Advíncula, Garcés, Chávez, Huamán; Pavez; Gaibor, Vélez, Gentile; Castillo y Ramos. Cienciano: Espinoza; Núñez, Amondarain, Aguilar, Martinich; Barreto, Robles; Souza, Hohberg, Bandiera y Garcés.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cienciano?

Alianza Lima y Cienciano se verán las caras por la fecha 15 del Torneo Apertura. Este duelo se jugará hoy sábado 16 de mayo desde las 5.45 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 4.45 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.45 p. m.

España: 12.45 a. m. (domingo 17/05)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano?

Alianza Lima vs Cienciano, por la jornada 15 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Cienciano por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (plan Full o Móvil) o acceder a través de Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

Pronóstico de Alianza Lima vs Cienciano

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Alianza Lima debido a la localía en Cusco.

Betsson: gana Alianza Lima (3,45), empate (3,15), gana Cienciano (2,15)

Betano: gana Alianza Lima (3,50), empate (3,20), gana Cienciano (2,18)

Bet365: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,30), gana Cienciano (2,10)

1XBet: gana Alianza Lima (3,42), empate (3,15), gana Cienciano (2,16)

Coolbet: gana Alianza Lima (3,30), empate (3,20), gana Cienciano (2,20)

Doradobet: gana Alianza Lima (3,40), empate (3,10), gana Cienciano (2,30).

¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs Cienciano?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este escenario tiene capacidad para 42.000 espectadores.

Últimos partidos de Alianza Lima

Los blanquiazules llevan cinco partidos invictos consecutivos en el Torneo Apertura.

Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | 9.05.26

Alianza Lima 2 -1 Moquegua | 2.05.26

-1 Moquegua | 2.05.26 Grau 0- 1 Alianza Lima | 26.05.26

| 26.05.26 Alianza Lima 8 -0 Cusco | 18.04.26

-0 Cusco | 18.04.26 ADT 0-1 Alianza Lima | 14.04.26.

Últimos partidos de Cienciano

El cuadro cusqueño disputa dos torneos en la presente temporada: Liga 1 y Copa Sudamericana.