Alianza Lima confirma lesión de Luis Ramos previo a duelo ante Cienciano: delantero se perdería lo que resta del Torneo Apertura

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Alianza Lima vivirá semanas claves en la recta final del Torneo Apertura. Luego de un agónico empate ante Sporting Cristal, los íntimos se mantienen como líderes en la tabla de posiciones y saben que no pueden ceder puntos si quieren lograr el primer objetivo del año. Sin embargo, el entrenador Pablo Guede recibió una mala noticia previo al duelo ante Cienciano, rival directo en la lucha por el campeonato. El delantero Luis Ramos será baja para este vital enfrentamiento debido a que está lesionado y además, podría perderse los próximos partidos.

A través de sus redes sociales, la institución blanquiazul informó que el atacante fue sometido a exámenes médicos y dio a conocer el resultado de las pruebas realizadas. “El diagnóstico final arroja un desgarro en el músculo aductor largo del muslo derecho”, indicaron en el comunicado.

Parte médico de Alianza Lima sobre lesión de Luis Ramos. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima confirma lesión de Luis Ramos en la recta final del Torneo Apertura

El conjunto íntimo reveló hoy sábado 16 de mayo, la situación de Luis Ramos, quien no fue convocado para enfrentar a Cienciano en el Cusco. El delantero presentaba algunas molestias y por ello, fue sometido a pruebas para descartar algún tipo de lesión. Lamentablemente para el atacante y para el equipo, los exámenes indicaron que sufre de un desgarro en el músculo derecho.

Por ahora, se desconoce alguna fecha de retorno para Luis Ramos, debido a que tendrá que iniciar con los trabajos de rehabilitación física. Por ello, todo dependerá de la evolución de la lesión para saber cuándo podrá integrarse nuevamente a los entrenamientos grupales.

Próximos partidos de Alianza Lima en el Torneo Apertura

Alianza Lima afrontará partidos complicados ante rivales directos en la recta final del primer torneo del año. El más cercano será en la altura de Cusco ante Cienciano, luego deberá recibir a Los Chankas en Matute y en la última fecha visitará a FC Cajamarca.