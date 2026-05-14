Destruyen 15 campamentos de minería ilegal en Madre de Dios y decomisan equipos por S/2 millones

Las Fuerzas Armadas, en colaboración con la Policía Nacional y la Fiscalía, desmantelaron 15 campamentos de minería ilegal en Aguas Negras, Madre de Dios. | composición LR

Las Fuerzas Armadas, en colaboración con la Policía Nacional y la Fiscalía, desmantelaron 15 campamentos de minería ilegal en Aguas Negras, Madre de Dios. | composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), ejecutaron una intervención contra la minería ilegal en el sector Aguas Negras, en la región Madre de Dios, donde destruyeron 15 campamentos clandestinos e incautaron equipos valorizados en cerca de S/2 millones.

La intervención estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, mediante la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía y el Batallón de Infantería de Selva N.° 633. La acción se realizó como parte de las labores de interdicción frente a actividades ilícitas vinculadas a la extracción ilegal de minerales en la Amazonía peruana.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Decomisos en operativo

Durante la operación, las autoridades decomisaron siete balsas, siete tolvas, 350 galones de combustible, dos motos lineales y otros implementos utilizados para la minería ilegal. Asimismo, destruyeron los campamentos rústicos instalados en la zona intervenida.

El Ministerio de Defensa informó que estas acciones forman parte del despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en Madre de Dios para combatir economías ilícitas y reducir el impacto ambiental generado por esta actividad.

PUEDES VER: Rectora de San Marcos denuncia penalmente a estudiantes tras toma del campus por rechazo a reelección

Minería ilegal avanza en la Amazonía

La cartera también señaló que los operativos conjuntos continuarán en la región amazónica, considerada una de las más afectadas por la minería ilegal debido a los daños ocasionados en los ecosistemas y los riesgos para la seguridad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.