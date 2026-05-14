HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
EN VIVO

Roberto Sánchez en segunda vuelta y Anahí Durand en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Destruyen 15 campamentos de minería ilegal en Madre de Dios y decomisan equipos por S/2 millones

Las Fuerzas Armadas, junto a la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, realizaron un operativo en Aguas Negras.

Las Fuerzas Armadas, en colaboración con la Policía Nacional y la Fiscalía, desmantelaron 15 campamentos de minería ilegal en Aguas Negras, Madre de Dios.
Las Fuerzas Armadas, en colaboración con la Policía Nacional y la Fiscalía, desmantelaron 15 campamentos de minería ilegal en Aguas Negras, Madre de Dios. | composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), ejecutaron una intervención contra la minería ilegal en el sector Aguas Negras, en la región Madre de Dios, donde destruyeron 15 campamentos clandestinos e incautaron equipos valorizados en cerca de S/2 millones.

La intervención estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, mediante la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía y el Batallón de Infantería de Selva N.° 633. La acción se realizó como parte de las labores de interdicción frente a actividades ilícitas vinculadas a la extracción ilegal de minerales en la Amazonía peruana.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Ramiro Prialé: la obra inconclusa de Rafael López Aliaga que sigue causando caos

lr.pe

Decomisos en operativo

Durante la operación, las autoridades decomisaron siete balsas, siete tolvas, 350 galones de combustible, dos motos lineales y otros implementos utilizados para la minería ilegal. Asimismo, destruyeron los campamentos rústicos instalados en la zona intervenida.

El Ministerio de Defensa informó que estas acciones forman parte del despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en Madre de Dios para combatir economías ilícitas y reducir el impacto ambiental generado por esta actividad.

PUEDES VER: Rectora de San Marcos denuncia penalmente a estudiantes tras toma del campus por rechazo a reelección

lr.pe

Minería ilegal avanza en la Amazonía

La cartera también señaló que los operativos conjuntos continuarán en la región amazónica, considerada una de las más afectadas por la minería ilegal debido a los daños ocasionados en los ecosistemas y los riesgos para la seguridad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Minería ilegal en el Perú: ¿qué dicen lo planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

Minería ilegal en el Perú: ¿qué dicen lo planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

LEER MÁS
Comunidades indígenas exigen al Estado proteger Aguas Calientes Maquia en Loreto ante minería ilegal y narcotráfico

Comunidades indígenas exigen al Estado proteger Aguas Calientes Maquia en Loreto ante minería ilegal y narcotráfico

LEER MÁS
Minería ilegal avanza en área protegida Tambopata: monitoreo satelital revela más de 500 hectáreas deforestadas

Minería ilegal avanza en área protegida Tambopata: monitoreo satelital revela más de 500 hectáreas deforestadas

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

LEER MÁS
Ramiro Prialé: la obra inconclusa de Rafael López Aliaga que sigue causando caos

Ramiro Prialé: la obra inconclusa de Rafael López Aliaga que sigue causando caos

LEER MÁS
Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

LEER MÁS
Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía

Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía

LEER MÁS
Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

LEER MÁS
Ingresó a la UNAC, PUCP y UNMSM, pero el profesor "más difícil" de la UNI lo jaló: "Se me presentaron problemas"

Ingresó a la UNAC, PUCP y UNMSM, pero el profesor "más difícil" de la UNI lo jaló: "Se me presentaron problemas"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025