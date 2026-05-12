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Sociedad

Minería ilegal avanza en área protegida Tambopata: monitoreo satelital revela más de 500 hectáreas deforestadas

Monitoreo satelital de Conservación Amazónica - ACCA detectó más de 500 hectáreas deforestadas entre 2025 y 2026, además de campamentos, maquinaria y cerca de mil personas vinculadas a la extracción ilegal de oro.

Deforestación y actividad minera ilegal aumentan en Tambopata, según monitoreo satelital
Deforestación y actividad minera ilegal aumentan en Tambopata, según monitoreo satelital | Foto: Conservación Amazónica - ACCA
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La minería ilegal de oro volvió a expandirse dentro de la Reserva Nacional Tambopata, una de las áreas naturales protegidas más importantes de la Amazonía peruana. Un monitoreo satelital de alta resolución identificó más de 500 hectáreas deforestadas al interior de la reserva entre el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026.

El análisis, elaborado por la organización Conservación Amazónica - ACCA, advierte que la actividad minera reapareció con fuerza siete años después de la Operación Mercurio, intervención estatal que en 2019 buscó erradicar la extracción ilegal de oro en Madre de Dios.

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Deforestación y actividad minera ilegal aumentan en Tambopata, según monitoreo satelital

Reciente expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata

Deforestación supera niveles de los años más críticos

El reporte MAAP #241 señala que solo durante 2025 la minería ilegal provocó más de 400 hectáreas deforestadas dentro de Tambopata, una cifra superior a la registrada entre 2016 y 2017, considerados los años más críticos de invasión minera en la zona.

La expansión se concentra en el sector norte de la reserva, principalmente en áreas cercanas al río Malinowski, corredor históricamente vulnerable al ingreso de operadores ilegales.

A partir de imágenes satelitales Skysat de alta resolución, el equipo técnico detectó 183 infraestructuras mineras activas, 67 campamentos ilegales y cinco núcleos de operación minera dentro del área protegida. Con base en esos hallazgos, ACCA estima que cerca de mil personas participan actualmente en actividades de extracción ilegal de oro dentro de la reserva.

Minería ilegal se acerca a puestos de vigilancia

El informe también alerta sobre el avance de la minería ilegal en sectores próximos a puestos de control del Estado, como Otorongo, Azul y Yarinal. Las imágenes registraron la apertura de nuevas pozas, la instalación de maquinaria pesada y el crecimiento de campamentos ilegales.

Entre las zonas más afectadas figura Isla Córdoba, con 106 hectáreas deforestadas, 53 infraestructuras mineras y 20 campamentos. También destacan el sector A4, con 101 hectáreas impactadas y 68 estructuras vinculadas a la actividad minera, e Isla Correntada, donde el monitoreo detectó 111 hectáreas afectadas.

Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de ACCA, advirtió: 'Evidencia la necesidad de adoptar medidas urgentes y de mayor alcance para prevenir posibles situaciones de violencia o confrontación en el territorio'.

Deforestación y actividad minera ilegal aumentan en Tambopata, según monitoreo satelital

Expansión de minería ilegal en Tambopata pone en riesgo biodiversidad y defensores ambientales

Estado de emergencia no frena expansión minera

Madre de Dios permanece bajo estado de emergencia de manera ininterrumpida desde abril de 2023, con ampliaciones sucesivas cada 60 días. Para los especialistas, esta situación evidencia que las medidas aplicadas por el Estado no han logrado contener de forma sostenida el avance de la minería ilegal.

Aunque las fuerzas del orden ejecutaron diversos operativos entre enero y marzo de 2026 para destruir maquinaria, combustible y campamentos ilegales, el monitoreo satelital muestra que las redes criminales retomaron rápidamente sus actividades dentro de la reserva.

El reporte sostiene que las intervenciones permiten desactivar puntos específicos de extracción ilegal, pero no impiden la recomposición de las organizaciones criminales ni el avance constante de la frontera minera hacia el interior de Tambopata.

Precio del oro y debilidad institucional impulsan expansión

El análisis atribuye esta nueva expansión a factores económicos, políticos e institucionales. Entre ellos, el incremento sostenido del precio internacional del oro, que durante 2025 alcanzó niveles récord y elevó la rentabilidad de la minería ilegal.

También cuestiona las sucesivas ampliaciones del Reinfo, las limitaciones presupuestales de las entidades de fiscalización y el debilitamiento de normas relacionadas con la lucha contra el crimen organizado.

"La protección de las áreas naturales protegidas requiere estabilidad normativa, presencia efectiva del Estado y medidas integrales que reduzcan los incentivos que hoy favorecen la expansión de estas economías ilegales", señaló Gaby Rivandeneyra, representante del Observatorio de Minería Ilegal.

Riesgo para la biodiversidad y defensores ambientales

La Reserva Nacional Tambopata alberga algunos de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta. El avance de la minería ilegal amenaza bosques, fuentes de agua y especies silvestres, además de aumentar el riesgo para guardaparques y defensores ambientales en Madre de Dios.

En un contexto marcado por la violencia contra defensores ambientales, el informe advierte que la expansión minera refleja una creciente debilidad en la gobernanza ambiental y vuelve a poner en riesgo años de esfuerzos de conservación en la Amazonía peruana.

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