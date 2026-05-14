Amenazan a periodista tras denunciar a policía por secuestro y robo: “Te tengo ubicado"
Desconocidos enviaron videos al comunicador advirtiéndole que deje de involucrarse con el alférez. La Policía le ha proporcionado protección y asegura que investiga el caso.
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El periodista Harold Portella Llanos denunció haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia, luego de denunciar públicamente a un efectivo de la Policía por su presunta participación en un secuestro y robo contra un ciudadano de la provincia de Casma, en la región Áncash.
Según el acta fiscal, Portella señaló que desde el 12 de mayo empezó a recibir llamadas y videos de números desconocidos que le exigían dejar de informar sobre una investigación relacionada con el alférez Wilder Alonzo Santillán Álvarez, acusado presuntamente de apropiarse de una billetera con S/1.300 durante una intervención ocurrida el 1 de mayo.
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"Yo anuncié en mi programa que iba a denunciar públicamente que un alférez había secuestrado a un hombre para robarle su dinero, y luego me llamó una banda para decirme por qué me iba a meter con el alférez y que no sacara ninguna denuncia contra su persona, porque si no iba a conocer a la pelona", dijo a La República el periodista casmeño.
Denuncia hecha ante la Fiscalía de Santa y Ancash. Foto: difusión
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Lo amenazan con matarlo: “Tú quieres que atente contra ti”
En uno de los videos enviados a Portella, los desconocidos le exigen que deje de difundir noticias sobre el alférez Santillán y le advierten que, si continúa denunciando públicamente, atentarán contra su integridad.
"A mi muchacho lo estás haciendo tierra. Yo te tengo ubicado. Te estás metiendo con el alférez, con los compañeros de trabajo. Ya me vas a conocer. Tú quieres que yo atente contra ti. Yo ya te tengo ubicado", se escucha decir a un hombre.
Asimismo, le enviaron otro video en el que se observan armas de largo alcance, con el fin de intimidarlo para que no siga publicando notas periodísticas sobre la acusación contra el efectivo.
Amenazas vienen desde el Callao
Tras lo ocurrido, el comunicador hizo la denuncia formal ante la Policía, que le reveló que las llamadas y amenazas provienen del Callao. En esa línea, la víctima sospecha que las amenazas podrían provenir de agentes del puerto, ya que mencionó que el alférez Santillán trabajó hace algunos años en esa jurisdicción.
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ANP rechaza amenazas
Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Casma, a través de un comunicado, expresó su rechazo a las amenazas que recibe Harold Portella y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva y seguridad para el hombre de prensa.
Finalmente, la Policía de Áncash mencionó que el periodista cuenta con protección desde el último martes y que ha ordenado que un grupo especial investigue el caso para dar con los responsables.
Comunicado de la ANP sobre amenaza a periodista.