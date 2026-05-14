Amenazan a periodista tras denunciar a policía por secuestro y robo: “Te tengo ubicado"

La ANP rechazó las amenazas y pidió una investigación exhaustiva, mientras la Policía de Áncash ha iniciado su protección y una indagación sobre el origen de las amenazas. | Foto: difusión

La ANP rechazó las amenazas y pidió una investigación exhaustiva, mientras la Policía de Áncash ha iniciado su protección y una indagación sobre el origen de las amenazas. | Foto: difusión

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El periodista Harold Portella Llanos denunció haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia, luego de denunciar públicamente a un efectivo de la Policía por su presunta participación en un secuestro y robo contra un ciudadano de la provincia de Casma, en la región Áncash.

Según el acta fiscal, Portella señaló que desde el 12 de mayo empezó a recibir llamadas y videos de números desconocidos que le exigían dejar de informar sobre una investigación relacionada con el alférez Wilder Alonzo Santillán Álvarez, acusado presuntamente de apropiarse de una billetera con S/1.300 durante una intervención ocurrida el 1 de mayo.

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"Yo anuncié en mi programa que iba a denunciar públicamente que un alférez había secuestrado a un hombre para robarle su dinero, y luego me llamó una banda para decirme por qué me iba a meter con el alférez y que no sacara ninguna denuncia contra su persona, porque si no iba a conocer a la pelona", dijo a La República el periodista casmeño.

Denuncia hecha ante la Fiscalía de Santa y Ancash. Foto: difusión

Lo amenazan con matarlo: “Tú quieres que atente contra ti”

En uno de los videos enviados a Portella, los desconocidos le exigen que deje de difundir noticias sobre el alférez Santillán y le advierten que, si continúa denunciando públicamente, atentarán contra su integridad.

"A mi muchacho lo estás haciendo tierra. Yo te tengo ubicado. Te estás metiendo con el alférez, con los compañeros de trabajo. Ya me vas a conocer. Tú quieres que yo atente contra ti. Yo ya te tengo ubicado", se escucha decir a un hombre.

Asimismo, le enviaron otro video en el que se observan armas de largo alcance, con el fin de intimidarlo para que no siga publicando notas periodísticas sobre la acusación contra el efectivo.

Amenazas vienen desde el Callao

Tras lo ocurrido, el comunicador hizo la denuncia formal ante la Policía, que le reveló que las llamadas y amenazas provienen del Callao. En esa línea, la víctima sospecha que las amenazas podrían provenir de agentes del puerto, ya que mencionó que el alférez Santillán trabajó hace algunos años en esa jurisdicción.

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ANP rechaza amenazas

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Casma, a través de un comunicado, expresó su rechazo a las amenazas que recibe Harold Portella y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva y seguridad para el hombre de prensa.

Finalmente, la Policía de Áncash mencionó que el periodista cuenta con protección desde el último martes y que ha ordenado que un grupo especial investigue el caso para dar con los responsables.