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Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Moquegua participó en ceremonia por el 45° aniversario del Ministerio Público y Día del Fiscal

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Jorge Guillermo Fernández, resaltó el compromiso de los fiscales en la administración de justicia y la lucha contra la criminalidad en el país.

Durante el evento, se reafirmó la importancia de la coordinación entre instituciones del sistema de justicia. Fuente: difusión.
Durante el evento, se reafirmó la importancia de la coordinación entre instituciones del sistema de justicia. Fuente: difusión.
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En el marco de las actividades conmemorativas por el 45.° aniversario institucional del Ministerio Público y la celebración del Día del Fiscal, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Jorge Guillermo Fernández Ceballos, participó en la ceremonia protocolar organizada por el Distrito Fiscal de Moquegua.

El acto solemne reunió a autoridades del sistema de justicia, representantes de instituciones públicas, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como a fiscales y personal del Ministerio Público, que destacaron la labor que cumple esta institución en la defensa de la legalidad, los derechos de la ciudadanía y la lucha contra la criminalidad.

Durante la ceremonia, se resaltó el compromiso y la vocación de servicio de los fiscales del país, que desempeñan una función esencial en la administración de justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho. Asimismo, se reconoció el trabajo articulado entre las instituciones que integran este sistema, orientado a garantizar una atención eficiente y oportuna a la ciudadanía.

Jorge Guillermo Fernández Ceballos expresó su saludo institucional al Ministerio Público y destacó el rol fundamental que desempeñan los fiscales en la investigación del delito y en la defensa de los intereses de la sociedad. Del mismo modo, reafirmó la disposición de la corte superior para continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional en beneficio de la población.

Con su participación en esta fecha conmemorativa, la Corte Superior de Justicia de Moquegua ratificó su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con las instituciones del sistema de justicia, promoviendo la legalidad, la transparencia y el acceso oportuno a la justicia para toda la ciudadanía.

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