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Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Moquegua juramenta a primera promoción de jueces y secretarios de Paz Escolar

La Corte Superior de Justicia de Moquegua juramentó a 10 jueces y secretarios de paz escolar en una ceremonia en la que participaron estudiantes de Mariscal Nieto e Ilo.

Esta primera promoción busca promover la conciliación en conflictos escolares. Fuente: difusión.
Esta primera promoción busca promover la conciliación en conflictos escolares. Fuente: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Moquegua, bajo la presidencia del Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, llevó a cabo la ceremonia de juramentación, imposición de medallas y entrega de certificados a 10 jueces de paz escolar y 10 secretarios de justicia de paz escolar, pertenecientes a instituciones educativas de las provincias de Mariscal Nieto e Ilo. Esta actividad marca la conformación de la primera promoción de estudiantes que asumirán el compromiso de promover la conciliación de conflictos escolares que no constituyan hechos de violencia.

Los estudiantes fueron elegidos mediante voto universal, tras un proceso democrático interno que incluyó la conformación de ternas con participación de alumnos de tercero a quinto año de secundaria, y fueron capacitados previamente en funciones, deberes, técnicas de conciliación y prevención de la violencia escolar.

Las instituciones educativas participantes en la provincia de Mariscal Nieto son: I.E. Modelo de San Antonio, I.E. Señor de los Milagros, I.E. Manuel Camilo de la Torre, I.E. Simón Bolívar e I.E. Daniel Becerra Ocampo. En la provincia de Ilo participan: I.E. Jorge Basadre Grohmann, I.E. Almirante Miguel Grau Seminario, I.E. Américo Garibaldi, I.E. Daniel Becerra Ocampo e I.E. Carlos A. Velásquez.

Las ceremonias se realizaron en las sedes judiciales correspondientes. En la provincia de Ilo, el acto se desarrolló en las instalaciones de la sede judicial, con la presencia del Dr. Fredy Fernández Sánchez, juez superior de la Sala Mixta Descentralizada de Ilo; el director regional de Educación, Mg. Guido Rospigliosi Galindo; y el director de la UGEL Ilo, Mg. Oswaldo Roque Nina.

En la provincia de Mariscal Nieto, la ceremonia se llevó a cabo en la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, con la presencia del Dr. Rodolfo Sócrates Najar Pineda, juez superior titular y coordinador del Programa de Acceso a la Justicia, y del director de la UGEL Mariscal Nieto, el Dr. Juan Manuel Bernedo Soto.

Durante el acto protocolar, se resaltó la importancia del rol que desempeñarán los jueces y secretarios de paz escolar en la promoción del diálogo, la solución pacífica de controversias y el fortalecimiento de valores como el respeto, la responsabilidad y la justicia en la comunidad educativa.

Cabe destacar que las capacitaciones fueron impartidas por magistrados de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, quienes contribuyeron a la formación integral de los estudiantes y fortalecieron sus capacidades para asumir esta importante responsabilidad.

Con esta iniciativa, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso con la promoción de una cultura de paz y el acceso a la justicia desde la etapa escolar, al impulsar espacios de participación activa y formación ciudadana en beneficio de la niñez y adolescencia de la región.

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