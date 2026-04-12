Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Ucayali, según conteo de la ONPE?
Consulta los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026 en Ucayali, según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Revisa quién va ganando, porcentaje de votos y todos los detalles actualizados.
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Los resultados de las Elecciones Generales 2026 en Ucayali ya empiezan a perfilar una tendencia clara, de acuerdo con el avance oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Desde las primeras actas procesadas, se observa cómo se distribuye la votación entre los principales candidatos a la presidencia.
En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en Ucayali, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.
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Resultados ONPE en Ucayali EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026
- 52 actas procesadas
- 3,325% votos
Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Ucayali
- Keiko Fujimori - 32,363%
- Roberto Sánchez Palomino - 12,090%
- Ricardo Belmont - 8,507%
¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.