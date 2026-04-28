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Dos hombres para una mujer: “Jules y Jim” de François Truffaut

Una historia que, en manos menos talentosas, hubiese sido un fracaso. La actualidad de “Jules y Jim”, del referente cineasta francés, sigue cuestionando a los cinéfilos.

"Jules y Jim". Imagen: AFP.
"Jules y Jim". Imagen: AFP.
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“Como Stendhal, escribo para el futuro, cuando la sexualidad se muestre a la luz del día, cuando hablar de un sexo sobre otro sea cosa de hablar de una mejilla pegada a otra mejilla, con todas las matizaciones que este género de cosas comporta, respetando la peculiaridad sentimental y sexual de cada situación”, escribió Henri-Pierre Roché en uno de sus cuadernos de notas, en los que reflexionaba sobre su intensa relación con las mujeres. Esta anotación está fechada en 1922.

Roché fue toda una celebridad cultural en la Francia de inicios del siglo XX. Era periodista y coleccionista de arte; entre sus amigos cercanos estuvo Pablo Picasso. A la edad de 74 años, en 1953, Roché publicó su primera novela, 'Jules y Jim'. Esta obra, ambientada en París pocos años antes de la Primera Guerra Mundial, cuenta la historia de dos amigos, uno francés y el otro de Europa Central, que se enamoran de la misma mujer. Roché basó su relato en una historia real que vivió.

En 1953, François Truffaut era crítico de cine en Cahiers du Cinéma. Tenía 21 años y quería hacer películas. A la edad de 23 años, Truffaut leyó la referida novela de Roché. Seis años después dio el batacazo en el Festival de Cine de Cannes con 'Los 400 golpes', su primer largometraje. Truffaut, entonces de 27 años, quería llevar al cine la historia sobre los dos amigos del libro de Roché. Le había entusiasmado su estilo conciso y telegráfico. Pero aún no se sentía preparado para una historia compleja, en la que un detalle mal puesto podía llevarla a un callejón sin salida y convertirla de inmediato en un trabajo vulgar. Truffaut conoció a Roché, quien se mostró entusiasmado con la idea.

La película 'Jules y Jim', de 1962, es el tercer trabajo de Truffaut. En 1960 había estrenado 'Disparen al pianista'. Para entonces, ya se sentía listo para llevar al cine la historia de Roché; sin embargo, el escritor no pudo ver la película que dirigió en cuestión de meses. Lo que sí pudo ver Roché fue la foto de la actriz que interpretaría a su heroína: Jeanne Moreau. Tenía 34 años y más de 30 trabajos a cuestas. Ya era una estrella del cine. Moreau y los otros dos protagonistas, Oskar Werner y Henri Serre, no habían dudado en trabajar con el joven prodigio.

 

La película

Jules (Oskar Werner) es alemán y Jim (Henri Serre) es francés. Ambos son jóvenes e intelectuales en el París de 1912. Ni bien se conocen en una noche de bohemia, se vuelven inseparables. Van a los mismos lugares de farra, hacen ejercicio juntos y filosofan sobre la vida. En ningún momento se les ve trabajar; en otras palabras, parece que son mantenidos por sus familias. Jim es mujeriego, mientras que Jules es enamoradizo. Hasta que conocen a Catherine (Jeanne Moreau). Catherine proviene de una familia aristocrática, es culta, leída y se siente distinta a muchas mujeres. Los dos amigos conectan con Catherine, se vuelven un trío inseparable, van a la playa, pasean y discuten sus inquietudes existenciales e intelectuales. Jules se enamora de Catherine y le propone llevar una relación estable. Para entonces, sabiendo que a Jim le gusta Catherine, le pide que no se fije en ella. Es decir, que todo quede en la dimensión platónica.

El tratamiento de Truffaut es fino. Hay amor y deseo, pero solo en la sugerencia. Lo que prima es la amistad. La mejor muestra se ve cuando ambos amigos son llamados a la guerra (la Primera Guerra Mundial). Lo que ambos temen no es morir en el conflicto que los enfrenta, sino que las circunstancias los lleven a tener que matar al otro. Esa posibilidad los aterra. Después de algunos años, Jim y Jules se reencuentran. Jules y Catherine tienen una hija. Pero Jules y Catherine ya no mantienen una relación de pareja. Catherine es una mujer libre que ha tenido amantes, pero eso no es lo que aterra a Jules. Lo que lo aterra es que Catherine salga de su vida. De este modo, le da carta libre a Jim con tal de que ella no se vaya. La historia no termina bien por culpa de Jim.

Truffaut, sobre la base de esta historia, también retrata la cotidianidad de una época marcada por la alta cultura y los conflictos. En ningún momento se juzga a Catherine, por ejemplo. Lo dicho nos lleva al fragmento inicial de Roché, “respetando la peculiaridad sentimental y sexual de cada situación”. Esta mítica película tiene mucho que decir en estos tiempos marcados por la banalidad y la prisa en las relaciones. Está en Mubi.

 

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