Más de 170 estudiantes de universidad en Cusco sufren intoxicación tras consumir alimentos de comedor: Fiscalía inició investigaciones

La Fiscalía de Turno de Quillabamba realiza diligencias en coordinación con autoridades sanitarias tras la aparición de síntomas como náuseas y vómitos entre los jóvenes afectados de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ).

Estudiantes de la UNIQ terminaron intoxicados tras comer alimentos del comedor de dicha casa de estudios.
Estudiantes de la UNIQ terminaron intoxicados tras comer alimentos del comedor de dicha casa de estudios. | Foto: Composición LR/ Andina/ Facebook de UNIQ

El Ministerio Público del Cusco inició una investigación preliminar para determinar las causas y responsables de la intoxicación masiva que afectó a más de 170 estudiantes de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ), en la provincia de La Convención.

Según informó el presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, Manuel Mayorga Zárate a Andina, la Fiscalía de Turno de Quillabamba ya dispuso diversas diligencias, exámenes y pericias en coordinación con las autoridades sanitarias y el Instituto de Medicina Legal. El magistrado precisó que el caso involucra un servicio de provisión de alimentos a cargo de un proveedor privado, quien debía haber garantizado las condiciones de salubridad necesarias. "Existe un delito que sanciona el suministro de alimentos y bebidas en mal estado que pueden ser nocivos para la salud, cuya pena puede ir de 4 a 8 años de cárcel", advirtió Mayorga.

¿Qué síntomas presentaron los estudiantes de la UNIQ tras la intoxicación?

De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Cusco, los estudiantes afectados presentaron síntomas como náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal y malestar general. Si bien la mayoría ya fue dada de alta, dos universitarios permanecen en observación con un cuadro leve a moderado.

El director Inteligencia Sanitaria de la Geresa Cusco, Pablo Grajeda Ancca, señaló que los primeros resultados apuntan a un brote de salmonelosis, posiblemente originado en algún alimento contaminado, como ensalada rusa o mayonesa, tras lo cual comenzaron los síntomas el sábado. Durante la emergencia, los centros de salud de Santa Ana, Quillabamba y Pavayoc se vieron sobrepasados por la cantidad de pacientes.

Puede ser una imagen de texto

Comunicado de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba tras incidente con estudiantes intoxicados. Foto: Facebook de UNIQ

Mientras se atendía a los afectados, personal sanitario incautó insumos y productos enlatados con fechas de vencimiento, los cuales están siendo analizados. No obstante, los alimentos preparados ya habían sido desechados.

UNIQ anunció investigaciones sobre intoxicación de sus estudiantes

UNIQ anunció el inicio de una investigación interna y la adopción de medidas legales y contractuales contra los responsables del servicio de alimentación. “La Universidad reforzará los mecanismos de control y monitoreo del servicio de alimentación”, señala su comunicado oficial.

