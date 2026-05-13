La Policía Nacional confirmó la presencia de ácido cianhídrico en el río Yuracyacu, región Junín, tras una mortandad masiva de truchas que afectó a siete criaderos locales. | composición LR

La Policía Nacional confirmó la presencia de ácido cianhídrico en el río Yuracyacu, región Junín, tras una mortandad masiva de truchas que afectó a siete criaderos locales. | composición LR

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La Policía Nacional confirmó la presencia de ácido cianhídrico, conocido como cianuro, en las aguas del río Yuracyacu, ubicado en el distrito de Pariahuanca, región Junín, tras la muerte masiva de truchas registrada en la zona durante los últimos días.

De acuerdo con los resultados de la pericia químico-toxicológica realizada por la PNP, la sustancia también fue detectada en especies acuáticas de la cuenca afectada. La atención se centró en la unidad Oro Negro, una pequeña operación minera registrada en el REINFO que opera en la zona. Allí, durante la toma de muestras, se encontraron filtraciones de agua que llegan al río.

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El hallazgo se produjo luego de que siete criaderos reportaran pérdidas por la muerte de 12 millones (aproximadamente 120 toneladas) de truchas, lo que ha generado graves daños económicos y ambientales, además de un grave riesgo para la población y sus cultivos.

Toman medidas por contaminación en Junín

Ante esta situación, las autoridades mantienen la prohibición del uso del agua del río Yuracyacu para consumo humano, riego agrícola y actividades de piscicultura. Asimismo, se exhortó a la población a no comer truchas provenientes de las zonas comprometidas hasta que culminen las investigaciones correspondientes.

El informe no solo confirmó la causa de la mortandad de peces, sino que también encendió una alarma más amplia. Según el alcalde Wilson Quispe, el problema ya no afecta solo a los criadores de trucha, sino que podría extenderse a los cultivos agrícolas del valle de Vista Alegre. «Este químico es muy peligroso para las 90 hectáreas de palta. Se viene una crisis seria si se sigue usando esta agua. Los agricultores podrían perder su producción de exportación», advirtió.

El burgomaestre también pidió que se declare en emergencia la cuenca del Yuracyacu a nivel regional y solicitó la intervención de las autoridades. «No solo Pariahuanca está en riesgo, también otras zonas de Huancayo», señaló.

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MINEM, FEMA, ANA y OEFA investigan

En el lugar continúan las diligencias del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidades que buscan determinar el origen de la contaminación y establecer posibles responsabilidades.

Quispe fue claro en su posición: «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Los responsables deben responder, y se puedan tomar medidas que correspondan para cerrar de una vez esta minera«, afirmó.

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