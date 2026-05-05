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Lima Metropolitana contará con una nueva flota de buses de transporte público. Se trata de unidades que operan con Gas Natural Vehicular (GNV), una tecnología más limpia, y están equipadas con videocámaras de seguridad conectadas con un centro de monitoreo para alertar sobre incidencias durante el recorrido.

Los vehículos fueron presentados el 4 de mayo en presencia del presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, así como de representantes del gremio de transporte.

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Tres de los 15 buses se presentaron el 4 de mayo

Buses cruzarán 5 distritos de la capital

Según informaron las autoridades, quince unidades formarán parte de esta renovada flota. Estas conectarán los distritos de San Juan de Lurigancho y Pachacámac y cruzarán por otras jurisdicciones, como Ate, El Agustino y La Molina.

Se espera que, con la implementación de los vehículos, se traslade a más de 2.000 pasajeros diariamente entre Lima este y sur, con lo que mejorarán los tiempos de viaje y la calidad del servicio en puntos importantes, como las avenidas Wiesse, Puente Nuevo y el Óvalo Santa Anita.

Una propuesta más segura y ecoamigable

Los nuevos buses operarán con GNV, un sistema de combustible más limpio que contribuye a reducir las emisiones contaminantes. Además, estarán equipados con videocámaras de seguridad conectadas al centro de monitoreo de la empresa de transporte y turismo Cinco Estrella S.A., lo que permitirá reforzar la seguridad durante el recorrido.

Según la ATU, estas unidades se sumarán a las más de mil ya renovadas en Lima y Callao, como parte de una estrategia integral orientada a consolidar un sistema de transporte moderno, ordenado y centrado en la ciudadanía.

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