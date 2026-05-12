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Sociedad

Roban más de 2.400 cajas de cerveza y las hallan en local de conocido empresario en Pucallpa

El asalto se realizó en carretera, y el chofer del camión de carga fue detenido tras recibir 8.000 soles por el traslado del producto sustraído, junto a otros cómplices.

Cámaras de seguridad clave en seguimiento de cargamento robado en Pucallpa
Cámaras de seguridad clave en seguimiento de cargamento robado en Pucallpa | América TV
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La Policía Nacional del Perú recuperó más de 2.400 cajas de cerveza que habían sido robadas en la localidad de Aguaytía y que aparecieron horas después en un local nocturno de Pucallpa (Ucayali), vinculado a un reconocido empresario local. El establecimiento no presentó documentación que acreditara la procedencia legal de la mercadería durante la intervención policial, según informaron las autoridades.

El cargamento había sido sustraído durante un asalto en carretera y trasladado en un camión de carga hasta la ciudad. La Policía también detuvo al chofer del vehículo, quien habría recibido un pago de S/8.000 por el traslado, además de otros implicados en la cadena de transporte y descarga del producto.

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Cámaras de seguridad siguen la ruta del cargamento robado

Las cámaras de videovigilancia de la zona permitieron identificar el vehículo usado en el robo y seguir su recorrido desde Aguaytía hasta Pucallpa. Esa información resultó clave para ubicar el cargamento dentro del establecimiento nocturno, donde los agentes encontraron las cajas almacenadas.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a seis personas en total, entre ellas el conductor del camión, un estibador y el presunto intermediario encargado de la comercialización del producto robado. Todos quedaron bajo investigación por los delitos de robo y receptación.

El abogado del empresario sostuvo que su patrocinado habría sido víctima de un engaño, mientras la Policía mantiene al propietario del local vinculado al caso por la custodia del cargamento incautado. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el grado de participación de cada implicado.

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