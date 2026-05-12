Empresario cae a río cuando viajaba a Huánuco para celebrar el Día de la Madre junto a su esposa y progenitora

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Un empresario del sector de la construcción, identificado como Ronal Daza Romero, murió tras el despiste de su camioneta y su posterior caída al río León Pampa, en la provincia de Huamalíes, región Huánuco. La unidad perdió el control en un tramo de la vía y terminó sumergida en el cauce, según informó la Policía, que atribuyó el accidente al mal estado de la carretera y a las intensas lluvias registradas en la zona.

El hombre viajaba con destino a su vivienda para reunirse con su esposa y su madre por las celebraciones del Día de la Madre. Ante su demora, sus familiares iniciaron una búsqueda por la ruta habitual que solía recorrer, hasta ubicar una llanta del vehículo que sobresalía del río, lo que permitió dar con la ubicación de la unidad siniestrada.

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Búsqueda y rescate en el río León Pampa

Efectivos de la Policía Nacional y vecinos de la zona participaron en las labores de rescate del cuerpo y del vehículo, que permanecían sumergidos en el río León Pampa. El acceso al punto del accidente presentó dificultades debido a la corriente y a las condiciones del terreno, lo que retrasó las primeras tareas de recuperación.

El cuerpo de Ronal Daza Romero fue hallado dentro de la cabina de la camioneta, que los rescatistas aseguraron con cuerdas antes de extraerla. La familia del empresario permaneció en la orilla durante el operativo e identificó el vehículo tras el hallazgo del neumático que sobresalía del agua.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del despiste. De manera preliminar, la Policía considera como factores el deterioro de la vía y las condiciones climáticas adversas, sin descartar una posible falla mecánica.