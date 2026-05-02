Empresario peruano denuncia robo de S/19.000 en relojes enviados por Shalom: "Estaba manipulado"

Un empresario peruano en La Libertad denunció la pérdida de un lote de 25 relojes valorizado en cerca de S/19.000, enviado a través de la empresa de encomiendas Shalom. Según relató, el destinatario recogió el paquete con normalidad en la agencia, pero al llegar a casa y revisar el contenido advirtió que faltaba uno de los productos.

Tras detectar la irregularidad, el afectado regresó a la empresa para presentar el reclamo correspondiente. Fue entonces cuando, al inspeccionar con mayor detalle toda la mercadería, comprobó que la pérdida era mayor y que ninguno de sus productos enviados se encontraba en el paquete.

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“Regreso a los minutos a la agencia y le informo al encargado de que no estaba uno de los relojes. Él me dice que revise los demás relojes y ahí nos dimos cuenta de que no había ninguno de los 25 relojes. Se habían llevado 11 cajas con relojes y habían dejado 14 cajas vacías”, explicó en una entrevista para Buenos Días Perú.

Paquete de envío habría sido manipulado durante el traslado

En las imágenes compartidas por el afectado se observa que la caja en la que fue enviada la mercadería presentaba evidentes signos de manipulación. Además, señaló que el personal que lo atendió reconoció que el paquete ya mostraba indicios de haber sido intervenido, debido a que llegó con la etiqueta de despacho dañada y parcialmente rota.

“El encargado me informa de que mi envío efectivamente lo había visto que estaba manipulado. Que había venido con la etiqueta abierta y embalado sobre la etiqueta. Es por eso que él había impreso una nueva etiqueta para que me la pueda entregar. Luego escucho que uno de sus compañeros le pide información y le dice que mi encargo estaba reportado como manipulado, entonces, efectivamente que mi paquete ha sido manipulado y no quieren hacerse responsable del monto perdido total”, relató.

Empresa habría ofrecido compensación parcial

De acuerdo con el afectado, la empresa se comunicó con él y, en un primer momento, le ofreció una compensación de S/6.500. Sin embargo, aseguró que ese monto no cubre ni siquiera una parte significativa de la pérdida económica que sufrió tras la desaparición de los relojes. También indicó que ya presentó la denuncia en la comisaría y que espera recuperar su mercadería.

“Ellos me dicen que solo cubren el monto del flete, que en mi caso solo fue S/20, multiplicado por veinte. Les dije que sus términos y condiciones me parece absurdos y abusivos porque como usuarios ellos tienen que garantizar que el paquete llegue en óptimas condiciones. Yo le he enviado todos los costos y mis comprobantes de pago. Después de 13 días me dicen que lo que envié eran cotizaciones. Es eso totalmente falso porque está mi correo electrónico, mi medio de pago, mi dirección en Estados Unidos. Ellos quieren dilatar el proceso para no hacerse cargo”, sentenció.