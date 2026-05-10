''No deben dejar que escape'': familia de vigilante atropellado en Trujillo rechaza libertad de conductora ebria
Deudos denuncian que autoridades trabajan de forma irregular y lamentan que la responsable del accidente no tenga restricciones. Temen que pueda fugarse.
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Los familiares de Juan Martínez, fallecido tras ser atropellado por Maricsa Alfaro Cerna quien conducía en estado de ebriedad y con la licencia vencida, el pasado 3 de mayo en la urbanización El Golf, en Trujillo, expresaron su dolor y piden que se haga justicia.
Según los deudos, el fiscal a cargo, Joan Balladares, ha estado calificando el accidente como homicidio culposo, una clasificación que la familia considera inadecuada y que, en su opinión, podrían beneficiar a la conductora, quien permanece en libertad y con su vida en la normalidad.
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“Lo que queremos es que el Fiscal califique correctamente como homicidio doloso, porque la otra versión no refleja la realidad y solo beneficia a la otra parte (Maricsa Alfaro)”, dijo indignada Alexandra Martínez, sobrina de la víctima.
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Exigen prisión
En esa línea, exigen que se solicite prisión preventiva contra la conductora y mencionan que existe un riesgo de fuga por parte de esta, ya que no tiene restricciones que no limiten su movimiento.
“El fiscal debe hacer su trabajo y no dejar que ella (Maricsa Alfaro) se escape. No hay restricciones en su casa, puede salir a cualquier lugar y hacer lo que quiera”, agregó Rosmery Martínez, hermana del vigilante.
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Velan restos de vigilante atropellado
Los restos de Juan Martínez están siendo velados en su vivienda, ubicada en el pasaje Bombay de la urbanización Santa Isabel, acompañados por sus familiares, amigos y vecinos de la zona.
Sus hermanas lo recuerdan como un hombre alegre y bromista que ponía la chispa en cada reunión familiar.
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