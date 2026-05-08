HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sociedad

"Tiene que ir presa": familia exige cárcel para conductora que atropelló y mató a vigilante en Trujillo

La hermana de Juan Martínez (54) señaló que Maricsa Alfaro debería ser enviada a prisión tras confirmarse el deceso de su familiar. Además, denunció irregularidades por parte de la Policía y el hospital donde atendieron a su ser querido.

Vigilante atropellado en Trujillo falleció este viernes.
Vigilante atropellado en Trujillo falleció este viernes. | Composición LR / Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El viernes 8 de mayo falleció el vigilante Juan Martínez Torres (54), quien fue atropellado por una conductora que manejaba en estado de ebriedad en Trujillo. Tras conocer su deceso, la hermana de la víctima, Rosmery Martínez, hizo un llamado por justicia en medio del dolor.

En declaraciones a La República, la mujer consideró que Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), quien manejaba el vehículo, debería ser enviada a la cárcel. “Esa mujer se tiene que ir presa porque ahora ya no es lo que es al principio, es un homicidio, ha matado a mi hermano”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS

¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA

PUEDES VER: Fallece vigilante que fue atropellado por conductora ebria en Trujillo tras varios días en UCI

lr.pe

Advierte irregularidades

Juan Martínez fue embestido el domingo 3 de mayo cuando se encontraba sentado en el exterior de una vivienda en la calle Las Capullanas, en el sector El Golf, distrito de Víctor Larco. Tras ello, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, donde finalmente falleció la tarde del viernes 8 de mayo.

Rosmery Martínez señaló que existieron muchas irregularidades tras el accidente. Además de que agentes policiales consignaron inicialmente en su acta que las lesiones del vigilante se debían a una 'caída desde altura', sostuvo que dentro del hospital también se vulneraron sus derechos, pues hubo retrasos para que su hermano fuera operado.

Conductora está libre

Maricsa Alfaro fue detenida tras el accidente, pero a las 48 horas fue liberada, pese a la gravedad del caso. Su liberación se efectuó luego de que el Ministerio Público solicitara y obtuviera para ella la medida de comparecencia con restricciones.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol. El dosaje etílico arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite máximo permitido. Asimismo, se constató que Alfaro Cerna tenía la licencia de conducir vencida desde el año 2022, lo que agrava su situación legal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fallece vigilante que fue atropellado por conductora ebria en Trujillo tras varios días en UCI

Fallece vigilante que fue atropellado por conductora ebria en Trujillo tras varios días en UCI

LEER MÁS
Adolescente gestante muere dentro de consultorio obstétrico en Trujillo: investigan negligencia

Adolescente gestante muere dentro de consultorio obstétrico en Trujillo: investigan negligencia

LEER MÁS
Trujillo le dio la espalda a César Acuña: APP solo logró 16.000 votos en la ciudad norteña

Trujillo le dio la espalda a César Acuña: APP solo logró 16.000 votos en la ciudad norteña

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fallece vigilante que fue atropellado por conductora ebria en Trujillo tras varios días en UCI

Fallece vigilante que fue atropellado por conductora ebria en Trujillo tras varios días en UCI

LEER MÁS
Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

LEER MÁS
Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Loreto: Presuntos mineros ilegales atacan a fiscal, policías y militares en río Nanay

Loreto: Presuntos mineros ilegales atacan a fiscal, policías y militares en río Nanay

LEER MÁS
Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025