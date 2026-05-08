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El viernes 8 de mayo falleció el vigilante Juan Martínez Torres (54), quien fue atropellado por una conductora que manejaba en estado de ebriedad en Trujillo. Tras conocer su deceso, la hermana de la víctima, Rosmery Martínez, hizo un llamado por justicia en medio del dolor.

En declaraciones a La República, la mujer consideró que Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), quien manejaba el vehículo, debería ser enviada a la cárcel. “Esa mujer se tiene que ir presa porque ahora ya no es lo que es al principio, es un homicidio, ha matado a mi hermano”, afirmó.

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Advierte irregularidades

Juan Martínez fue embestido el domingo 3 de mayo cuando se encontraba sentado en el exterior de una vivienda en la calle Las Capullanas, en el sector El Golf, distrito de Víctor Larco. Tras ello, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, donde finalmente falleció la tarde del viernes 8 de mayo.

Rosmery Martínez señaló que existieron muchas irregularidades tras el accidente. Además de que agentes policiales consignaron inicialmente en su acta que las lesiones del vigilante se debían a una 'caída desde altura', sostuvo que dentro del hospital también se vulneraron sus derechos, pues hubo retrasos para que su hermano fuera operado.

Conductora está libre

Maricsa Alfaro fue detenida tras el accidente, pero a las 48 horas fue liberada, pese a la gravedad del caso. Su liberación se efectuó luego de que el Ministerio Público solicitara y obtuviera para ella la medida de comparecencia con restricciones.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol. El dosaje etílico arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite máximo permitido. Asimismo, se constató que Alfaro Cerna tenía la licencia de conducir vencida desde el año 2022, lo que agrava su situación legal.

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