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Streamer Ángel Ramírez sufre golpiza en discoteca y termina herido tras corte en la frente

El polémico influencer Ángel Ramírez fue atendido por personal de salud en Trujillo, donde le colocaron seis puntos en la frente.

Tiktoker 'Carlitos TV' fue quien compartió el caso de agresión contra Ángel Ramírez. Foto: Composición LR/TikTok/Instagram.
Tiktoker 'Carlitos TV' fue quien compartió el caso de agresión contra Ángel Ramírez. Foto: Composición LR/TikTok/Instagram.
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Ángel Ramírez es uno de los streamers más polémicos del Perú tras ser captado mientras era infiel a su esposa, la estadounidense Collen Barry, conocida como ‘Coco’. Ahora, el influencer volvió a estar en el ojo público luego de sufrir una golpiza cuando se encontraba en una discoteca de Trujillo, la madrugada del sábado 9 de mayo.

Según relató Carlitos TV en su cuenta de TikTok, tras conversar directamente con Ramírez, el streamer ingresó al baño del local, donde estaban tres sujetos en aparente estado de ebriedad que comenzaron a molestarlo. Al ignorarlos, los hombres lo tumbaron al suelo y empezaron a agredirlo.

PUEDES VER: ¿Quién es Ángel Ramírez, el tiktoker que fue ampayado y tiene una novia estadounidense?

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Ángel Ramírez termina con una herida de seis puntos en la frente

Durante la agresión, uno de los sujetos que aparentemente molestaba a Ángel Ramírez habría agarrado un vaso y se lo lanzó al rostro, lo que le provocó una herida en la frente. El streamer perdió sangre y fue atendido por personal de salud.

Según las imágenes compartidas por Carlitos TV, se observa al influencer recostado en una camilla mientras recibe atención médica. En otra fotografía aparece con una venda que le cubre toda la frente y con heridas en el rostro. “Tengo entendido que le han hecho seis puntos”, expresó el tiktoker que dio a conocer el caso.

Actualmente, Ángel Ramírez se encuentra fuera de peligro, aunque continúa recuperándose del corte que sufrió en la frente. Además, se difundió la fotografía del presunto agresor del streamer, aunque hasta el momento no ha sido identificado.

PUEDES VER: Modelo Nadeska Widausky es captada besando al streamer Ángel Ramírez en discoteca de Miraflores

lr.pe

Ángel Ramírez reaparece tras ser agredido en discoteca

A través de sus historias en Instagram, Ángel Ramírez reapareció luego de la agresión que sufrió en una discoteca de Trujillo y se mostró sonriente, con un parche en la frente. Desde allí, agradeció a las personas que se comunicaron con él para preguntarle cómo se encontraba.

“Sé que a veces subo las cosas muy tranquilo y quizás ustedes piensen que no es real. Pero uno tiene que tomar siempre las cosas con calma. Estoy fuera de peligro, así que todo está bien. Y nada, gracias a todos los que se preocuparon. Los quiero, amigos”, escribió el streamer, quien también compartió una fotografía junto a su mamá por su día.

 

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