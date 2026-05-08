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Hantavirus: Minsa confirma estado de alerta preventiva en aeropuertos y puertos tras brote de casos en crucero en Argentina

Hasta la fecha, no se han reportado casos de hantavirus en Perú, aunque se mantienen monitoreos constantes. La enfermedad se transmite principalmente por roedores infectados.

El hantavirus es un virus transmitido por roedores que puede causar graves problemas respiratorios.
El hantavirus es un virus transmitido por roedores que puede causar graves problemas respiratorios. | Foto: composición LR
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El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el sistema sanitario peruano se mantiene en estado de alerta preventiva ante una eventual llegada del hantavirus al país, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportara el fallecimiento de tres pasajeros del crucero MV Hondius, embarcación que partió desde Ushuaia, Argentina, además de otros cinco casos vinculados a la cepa Andes del virus. El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, durante la inauguración del Hospital San Juan Bautista, en Ayacucho.

La autoridad señaló que se reforzó la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y terminales portuarios para prevenir posibles contagios. Asimismo, precisó que hasta el momento no se han reportado casos de hantavirus en territorio nacional, aunque el monitoreo continuará de manera permanente debido al seguimiento internacional sobre esta enfermedad.

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"El Perú tiene vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos. Estamos trabajando arduo en la vigilancia. Todavía en el Perú no tenemos ese problema; sin embargo, estamos en alerta", indicó Velasco.

PUEDES VER: Hantavirus: exviceministro advierte los riesgos del letal virus detectado en la Amazonía peruana desde 2011

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¿Qué es el hantavirus y cuáles son sus síntomas?

El hantavirus es un grupo de virus transmitido principalmente por roedores infectados. De acuerdo con información difundida por autoridades sanitarias internacionales, el contagio suele producirse por inhalación de partículas contaminadas provenientes de la orina, saliva o excremento de ratones silvestres. En Sudamérica, uno de los principales transmisores es el denominado roedor “colilargo”.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con los de una gripe e incluyen:

  • Fiebre
  • Dolor muscular
  • Fatiga
  • Escalofríos
  • Náuseas
  • Dolor de cabeza

Sin embargo, en algunos casos la enfermedad evoluciona hacia complicaciones respiratorias graves, con dificultad para respirar e insuficiencia pulmonar. Especialistas y organismos internacionales señalaron que el riesgo de transmisión entre personas es poco frecuente y que la principal medida de prevención continúa siendo evitar el contacto con roedores y mantener espacios limpios y ventilados.

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El hantavirus puede causar graves enfermedades a los humanos.

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