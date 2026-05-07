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Cuatro peruanos están detenidos como presos de guerra en Ucrania tras huir de Rusia, según abogado: "Se entregaron"

Los connacionales habrían cruzado la línea de frontera tras ser llevados al conflicto con presuntos engaños de ofertas laborales. El representante legal Percy Salinas no descartó que la cifra de compatriotas en esta situación sea mayor.

Peruanos en Rusia
Peruanos en Rusia | Composición LR / TV Perú / Difusión
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Cuatro peruanos que fueron llevados con presuntos engaños a combatir en la guerra en Rusia se habrían entregado al ejército de Ucrania y permanecerían detenidos como presos de guerra, según denunció Percy Salinas, abogado de las familias de ciudadanos reclutados mediante presuntas falsas ofertas laborales.

El letrado explicó que los connacionales retenidos son civiles y lograron advertir su situación aprovechando una llamada que les permitieron hacer para comunicarse con sus familiares. Asimismo, no descartó que la cifra de compatriotas en esta condición sea mayor, dado que recién se solicitará mayor información sobre estos casos.

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Desertaron del combate

De acuerdo con Salinas, los ciudadanos se mantienen en condición de prisioneros de guerra tras haber traspasado los límites territoriales en medio del conflicto. “Por lo menos tenemos cuatro registrados (…) ellos se han entregado, han cruzado la línea de frontera”, sostuvo en declaraciones a TV Perú.

El representante legal informó que otro grupo de colombianos, argentinos y ecuatorianos se encontraría en la misma situación, aunque admitió que sobre los peruanos todavía no se cuenta con mucho conocimiento. Ante ello, agregó que solicitarán información oficial a la embajada de Ucrania en Perú.

Muertos y repatriados

Quince peruanos habrían fallecido tras ser captados para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ellos formarían parte de un grupo de 600 que viajó desde septiembre del 2025, según Salinas. El experto no descartó que la cifra sea mayor, debido a que hay al menos ocho posibles víctimas adicionales cuya nacionalidad aún está en proceso de verificación.

Familiares de estas personas exigen en Perú que se agilicen las gestiones diplomáticas para ubicar a sus seres queridos y repatriarlos. Por ahora, la Cancillería confirmó que se ha logrado traer desde Rusia a 25 peruanos. El último grupo de siete connacionales retornó entre el 3 y 4 de mayo, pero el seguimiento continúa.

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