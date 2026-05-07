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Sociedad

310 peruanos siguen en la guerra de Rusia y denuncian demoras para traerlos de vuelta: ''Cada minuto cuenta''

El abogado Percy Salinas, representante de las familias, denuncia la falta de respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, pese al reciente retorno escalonado de 27 connacionales. Este jueves realizarán una vigilia para exigir acciones más rápidas.

Familiares de peruanos en Rusia y zonas de conflicto realizarán una vigilia el 7 de mayo, exigiendo la intervención de la Cancillería para facilitar el retorno de 310 compatriotas.
Familiares de peruanos en Rusia y zonas de conflicto realizarán una vigilia el 7 de mayo, exigiendo la intervención de la Cancillería para facilitar el retorno de 310 compatriotas. | La República. | Marco Cotrina.
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Familiares de peruanos que permanecen en territorio ruso y en zonas de conflicto realizarán este jueves 7 de mayo una vigilia para exigir la intervención de la Cancillería y acelerar gestiones que permitan el retorno de sus seres queridos al país.

La convocatoria fue impulsada por Percy Salinas, abogado representante de las familias, quien aseguró que al menos 310 peruanos continúan en Rusia y zonas cercanas al conflicto bélico. 'También son peruanos, no les demos la espalda. Este domingo las madres no tendrán a su esposo, hijo, cuñado, primos, nietos y sobrinos', expresó.

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A través de redes sociales, Salinas pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación sumarse a la jornada. 'Este miércoles nuestra voz se eleva con velas encendidas. Exigimos ser escuchados. No podemos esperar más; cada minuto cuenta para la vida de los 310 peruanos que aún se encuentran en zona de conflicto', señaló.

Guerra de Rusia.

Harán vigilia por peruanos llevados a la guerra de Rusia.

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Denuncian inacción del Estado

El abogado también cuestionó la falta de respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según indicó, hace más de una semana solicitaron una audiencia con la Cancillería para exponer la situación de las familias afectadas.

'Han pasado ocho días desde que solicitamos audiencia para las familias de los peruanos en Rusia. El silencio institucional ante una crisis humanitaria es inaceptable. ¡310 familias exigen ser escuchadas!', escribió en su cuenta de X este miércoles.

En paralelo, el Gobierno informó que siete connacionales más retornaron desde Rusia con la asistencia y protección de la Cancillería. En total, ya serían 25 peruanos que han regresado con sus familias.

Guerra de Rusia

Siete peruanos ya han regresado a Perú.

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Cuatro peruanos estarían detenidos como prisioneros de guerra en Ucrania tras huir de Rusia

Asimismo, informó que existen cuatro peruanos detenidos como prisioneros de guerra en territorio ucraniano. Frente a ello, adelantó que iniciarán diligencias ante la embajada de Ucrania en el Perú para conocer su situación y buscar asistencia humanitaria.

Días atrás, las familias también presentaron un padrón oficial con los nombres de los peruanos que se encuentran en Rusia, documento que buscan entregar a la Cancillería para impulsar negociaciones bilaterales y facilitar un eventual retorno al país.

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