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Mujer fallece durante operación a la vesícula en clínica que operaba sin licencia: víctima deja 3 hijas en la orfandad

Familiares denuncian que la clínica La Merced cometió negligencia médica durante la intervención. El centro médico, que ofrecía diversos servicios, no tenía permiso ni la autorización sanitaria para funcionar, según las autoridades municipales.

Caso de presunta negligencia médica en clínica La Merced
Caso de presunta negligencia médica en clínica La Merced | Composición LR / Captura Latina y TV Perú
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Un caso de presunta negligencia médica se registró en la región Junín. Familiares de Elvia Muriel Palomino Romero, de 40 años, denunciaron que la mujer falleció tras someterse a una cirugía de vesícula en la clínica La Merced, ubicada en el jirón Los Sauces N.° 480, en Huancayo.

El establecimiento operaba sin licencia de funcionamiento ni autorización sanitaria, según confirmaron autoridades municipales al intervenir el local. Por esta razón, optaron por clausurar el centro médico por 30 días. La familia afectada exige justicia y sanciones para los responsables.

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Falleció durante la operación

De acuerdo con el primo de la víctima, Palomino habría sufrido complicaciones de salud durante la intervención en la clínica. “Mi prima ingresa a las 11 de la mañana por una operación de vesícula. A eso de las 6, 7 de la noche, llega (…) el otro médico informando que le han entubado porque tuvo un cuadro bastante crítico”, señaló el familiar a Latina.

El gerente de Promoción Económica de Huancayo, René Lazo, sostuvo que el establecimiento aparentemente no contaba con los equipos necesarios para realizar este tipo de operaciones. Esto, pese a que el centro particular brindaba servicios de laboratorio, triaje, ginecología, obstetricia, cirugía general y oncología.

Clausuran local, pero exigen justicia

Tras la intervención al negocio, las autoridades municipales comprobaron que funcionaba pese a no contar con licencia de funcionamiento ni con la autorización sanitaria respectiva. Durante la inspección, el local se encontraba cerrado y solo se halló personal de limpieza en el interior. Por ello, el recinto fue clausurado por 30 días mientras la Fiscalía investiga las causas del deceso.

Elvia Palomino deja a tres hijas en la orfandad. Sus familiares exigen ahora una investigación célere y que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes para evitar que el caso quede impune.

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