Joven pide justicia tras ser atacado por su amigo por negarse a seguir bebiendo: “Es complicado”

Iván fue atacado por su amigo de infancia, José Manuel Egoavil, tras no aceptar otra botella de cerveza. | Foto: composición LR

Iván fue atacado por su amigo de infancia, José Manuel Egoavil, tras no aceptar otra botella de cerveza. | Foto: composición LR

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Hace un año, la vida de Iván Hernández Alarcón cambió por completo tras el brutal ataque que sufrió a manos de quien consideraba su amigo de infancia, José Manuel Egoavil Portillo. El 25 de marzo de 2025, el joven acudió a la vivienda de su compañero, ubicada en el distrito de Jesús María, donde ambos compartieron bebidas alcohólicas durante varias horas. Sin embargo, cuando intentó retirarse del inmueble, fue rociado con alcohol y quemado vivo luego de rechazar una botella de cerveza y negarse a continuar bebiendo.

La violenta agresión le provocó quemaduras de tercer grado en el pecho, el cuello y los brazos. Hoy, a 13 meses del atentado, exige justicia, ya que hasta el momento aún no se ha establecido una fecha para el inicio del juicio oral contra su perpetrador.

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“El hecho de recordar es (fuerte). Yo actualmente estoy con medicamentos para poder conciliar el sueño. Estoy con tratamiento psicológico también porque tengo esta imagen recurrente de José Manuel entrando al baño (lugar donde ocurrió la agresión) y burlándose de mí”, señaló la víctima en una entrevista para ATV Noticias.

El largo tratamiento que afronta el joven peruano atacado por su amigo

Aunque Iván Hernández Alarcón se encuentra fuera de peligro, todavía carga con secuelas que le recuerdan aquel doloroso episodio. Su proceso de recuperación continúa siendo complicado, ya que no puede exponerse al sol durante mucho tiempo debido a las lesiones sufridas y necesita cubrir las zonas afectadas con prendas especiales para proteger su piel.

“Esto detiene los queloides y las posibles cicatrices que tengo acá (en el cuello) y en la oreja. Es bien complicado ponerlo. Por lo general, mi papá o mi mamá me ayudan a colocármelo”, señaló.

Caso sufre nuevo retraso tras inhibición de juez vinculado al defensor del agresor

En el caso del joven comunicador, la investigación aún continúa en etapa preliminar y, hasta el momento, no existe una fecha definida para el inicio del juicio oral contra el presunto agresor. A ello se suma la reciente inhibición del juez de la causa, luego de que se conociera que era alumno de una maestría dictada por el abogado del atacante.

El padre del joven pide que se aceleren las acciones judiciales para garantizar justicia, ya que la prisión preventiva de José Manuel Egoavil Portillo culmina este mes de agosto y temen que abandone el país al recuperar su libertad debido a las demoras en el proceso y a la falta de inicio del juicio oral.

“Mi pregunta es, ¿cuántos jueces más hay llevando estudios en la San Martín y por el mismo caso inhibirse (del caso)? Al final vamos a tener que por exceso de cancelería o porque se venció la prisión preventiva salga este individuo libre y se fugue del país, como lo pretendió hacer en un principio”, Humberto Hernández, padre de la víctima.