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Taxista atropella a hombre que esperaba bus en la vereda en Santa Anita: víctima perdería una pierna

El chofer, que se dio a la fuga, se habría encontrado en presunto de estado de ebridad al momento del accidente, según denuncian familiares del agraviado. Piden el apoyo de autoridades para ubicar al conductor y hacer que asuma su responsabilidad.

El afectado esperaba su bus para ir al trabajo
El afectado esperaba su bus para ir al trabajo | Composición LR / Captura Latina

Un nuevo accidente compromete la vida de una persona en Santa Anita. Un hombre que esperaba su bus sentado sobre la vereda en la avenida Los Chancas fue atropellado por un taxista que se desvió de su carril y terminó impactándolo directamente. Pese a la intervención de vecinos, el chofer se dio a la fuga.

La víctima, identificada como Marco Antonio Ulloa Calderón (43), tiene la parte inferior de su cuerpo comprometida a raíz del hecho y podría perder una pierna, según denuncian sus familiares, quienes alertaron la falta de apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para ubicar al conductor responsable.

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Advierten demoras para que atiendan el caso

Pese a que el accidente se produjo pasada la medianoche del 15 de abril, la comisaría de Santa Anita habría retrasado el registro de la denuncia. “Cuando fuimos a la una de la mañana, el comisario estaba durmiendo y nos dijo que volvamos a la seis solo para colocar la denuncia. Luego, nos pidieron que volvamos a las diez y media de la mañana para que nos entreguen este papel (parte policial)”, denunció la sobrina del afectado.

Los familiares cuestionaron esta demora, pese a que —según afirmaron— en los videos que captaron el accidente se aprecia que el conductor del taxi Eduardo Villanueva se encontraría en estado de ebriedad. Añadieron que buscaron por su cuenta al dueño de la unidad implicada, Joel Daniel Guacles Armas, en su dirección consignada en el Reniec, pero al llegar les indicaron que ya no vive allí.

Víctima podría perder una extremidad

Debido a esta situación, las personas cercanas a Ulloa Calderón vienen cubriendo sus gastos de intervención, mientras es atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Hipólito Unanue. “Ya el monto asciende a más de cuatro mil soles, nos hemos tenido que hacer muchos préstamos”, indicó uno de los familiares del agraviado.

Lo que más lamentan, sin embargo, es que el hombre podría perder la pierna izquierda debido a la gravedad del accidente, un hecho que complicaría el apoyo que brindaba a su madre de 80 años, de quien era su único soporte. Por todo ello, hacen un llamado a las autoridades para poder localizar al taxista y lograr que asuma su responsabilidad por este lamentable hecho.

Víctima era el único soporte de su madre

Víctima era el único soporte de su madre

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