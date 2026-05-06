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Sociedad

Técnica de enfermería pepeaba a hombres en discotecas de Santa Anita para robarles: así operaba alias ‘La Doctorita’

Las detenidas, Ingrid Yasmin Peralta Carmona y Jazmín Lizeth Chacón La Rosa, convencían a sus víctimas de trasladarse a hoteles para robarles dinero y objetos de valor.

Mujeres capturadas en Santa Anita por suministrar sustancias para asaltar a sus víctimas
Mujeres capturadas en Santa Anita por suministrar sustancias para asaltar a sus víctimas | ATV
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La Policía Nacional del Perú detuvo a dos mujeres acusadas de 'pepear' a hombres en discotecas del distrito de Santa Anita para robarles sus pertenencias. Las detenidas fueron identificadas como Ingrid Yasmin Peralta Carmona (41), alias 'La Doctorita', y Jazmín Lizeth Chacón La Rosa (34), alias 'Sobredosis', quienes fueron capturadas cuando salían de un hotel de la zona.

De acuerdo con las investigaciones, ambas captaban a sus víctimas en locales nocturnos y luego las convencían de trasladarse a hospedajes. Allí, aprovechaban un momento de descuido para suministrarles sustancias que las dejaban inconscientes, lo que facilitaba el robo de dinero, celulares de alta gama y otros objetos de valor.

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Técnica usaba fármacos para asaltar

Durante la intervención policial, Ingrid confesó que es técnica de enfermería en el Hospital 2 de Mayo. Según las autoridades, utilizaba sus conocimientos en el sector salud para dosificar ansiolíticos en cantidades precisas, con el objetivo de dormir completamente a sus víctimas sin levantar sospechas.

Las detenidas fueron intervenidas cuando abandonaban un hotel en Santa Anita. En ese momento, un agente cuestionó a Peralta por su accionar: '¿Y tú siendo técnica te dedicas a eso?'. La mujer respondió que atravesaba problemas personales. Ambas quedaron a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

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