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Corte de luz en estos distritos de Lima y Callao del 25 al 27 de abril: horarios y zonas afectadas por Pluz

La interrupción del servicio de luz podrá extenderse hasta por 10 horas en algunos casos, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de distribución de energía.

Horarios y zonas afectadas por cortes de luz en distritos de Lima y Callao
Horarios y zonas afectadas por cortes de luz en distritos de Lima y Callao | Composición LR.
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La empresa Pluz Energía Perú informó sobre una nueva interrupción programada del suministro eléctrico entre el sábado 25 y el lunes 27 de abril en varios distritos de Lima y el Callao. Según precisó, los cortes podrían extenderse hasta por 10 horas, dependiendo del desarrollo de los trabajos, especialmente en zonas de Carabayllo, Comas y algunos sectores de Ventanilla.

El corte de luz se debe a labores de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica para reforzar la calidad del servicio. Frente a ello, la compañía aconsejó a los usuarios organizar con anticipación el uso de energía y tomar las precauciones necesarias durante los horarios establecidos.

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Distritos de Lima y Callao sin luz: horario y zonas afectadas

Sábado 25 de abril

Carabayllo

  • Zonas afectadas: Asoc. de Viv. Valle Hermoso El Mirador II Mz. A, B, C, D, E, F, LL, M, M2, N, N2, Ñ, Q, R, S, U; C.P. Las Piedritas Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P; Asoc. de Viv. Las Mercedes de Lomas de Carabayllo Mz. A, B, C, D, E; Asoc. San Miguel Arcángel Mz. A; Pro. Viv. Los Claveles Lomas de Carabayllo Mz. A, B; Asoc. Viv. El Dorado Mz. R2
  • Horario de interrupción: 8.00 – 18.00

Comas

  • Zonas afectadas: Jr. 7 de Junio cuadras 6, 7, 8, 9; Jr. Gonzalo Pizarro cuadras 4, 5; Jr. Blasco Núñez de Vela cuadras 5, 6; Jr. Mariano Ignacio Prado cuadras 5, 6; Jr. Virgen del Carmen cuadras 4, 5; Av. 28 de Julio cuadras 6, 9
  • Horario de interrupción: 8.00 – 18.00

San Isidro

  • Zonas afectadas: Av. Pérez Araníbar cdra. 17; Av. Octavio Espinoza cuadras 2, 3, 4; calle Juan Dellepiani cuadras 5, 6, 7; calle Godofredo García cuadras 1, 2, 3, 4; calle Paul Harris cdra. 5; calle Manuel M. Salazar cdra. 1; pasaje Huaura cdra. 1; calle Cmdte. Pedro Conga cdra. 1; calle Gral. Fco. Valle Riestra cuadras 7, 8, 9; calle Punta Negra cdra. 1; calle Tnte. Paul de Beaudiez cdra. 5; Av. del Ejército cdra. 17; calle Atenas cdra. 1; calle Yapeyú cdra. 1; calle Maratón cdra. 3
  • Horario de interrupción: 9.00 – 16.00

Callao

  • Zonas afectadas: Jr. Arica cuadras 1, 2; Av. Almirante Miguel Grau cuadras 10, 11; Av. Sáenz Peña cdra. 8; Jr. Contralmirante Villar cdra. 1; Jr. Colón cuadras 7, 8
  • Horario de interrupción: 9.00 – 18.00

Lunes 27 de abril

Callao

  • Zonas afectadas: Jr. Arequipa Norte cuadras 7, 8; Av. Guardia Chalaca cuadras 9, 11, 12, 13, 14; Jr. Cañete cdra. 1; Av. República de Panamá cuadras 1, 2, 3, 4; Jr. Ilo cuadras 1, 2; calle García Calderón cdra. 8; calle Mollendo cdra. 1; Jr. Nazca cuadras 1, 2; calle 3era cdra. 1; calle Chincha cdra. 1; Jr. Chiclayo cdra. 1; Av. Sáenz Peña cuadras 12, 13, 14
  • Horario de interrupción: 9.00 – 18.00

Carabayllo

  • Zonas afectadas: Las Lomas de Carabayllo Av. Julio Diaza Mz. A; Asoc. de Viv. El Dorado Mz. R2; Asoc. Raúl Davis Reto Pérez Mz. V2
  • Horario de interrupción: 9.00 – 17.00

San Juan de Lurigancho

  • Zonas afectadas: A.H. Juan Pablo II Etapa Mz. A1, B1, D1, E1, F1, G1, S, S2, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Horario de interrupción: 9.30 – 16.30

Ventanilla

  • Zonas afectadas: A.H. Las Brisas de Ventanilla Alta Mz. A, B, C, E, S1
  • Horario de interrupción: 9.30 – 17.30

Callao

  • Zonas afectadas: Urb. Albino Herrera, Av. Pacasmayo cdra. 9, Mz. E, I, L, LL, N, O
  • Horario de interrupción: 9.00 – 16.00

San Juan de Lurigancho

  • Zonas afectadas: P.J. Sagrado Madero Mz. A, B, B1, B2, B3, B4, C, D, E
  • Horario de interrupción: 10.00 – 16.00

Ventanilla

  • Zonas afectadas: A.H. Virgen de las Mercedes Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I; A.H. 18 de Octubre Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
  • Horario de interrupción: 8.00 – 18.00

Andahuasi

  • Zonas afectadas: AA.HH. Augusto Costa El Rosario y Fundo El Rosario, ubicados en el distrito de Sayán
  • Horario de interrupción: 8.30 – 17.30

Barranca

  • Zonas afectadas: Urb. El Porvenir Mz. 42; calle Santa Ana Mz. 43, 45 y 41; calle Los Ficus y Jr. Jorge Chávez, ubicados en el distrito de Pativilca
  • Horario de interrupción: 8.30 – 17.00

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