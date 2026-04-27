¡Atención! Estos distritos de Lima y Callao no tendrán luz del 28 al 30 de abril, según Pluz: conoce horarios programados y zonas afectadas
Los distritos afectados incluyen San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Comas e Independencia, donde se suspenderá el suministro de luz en horarios específicos. Consulte los detalles en esta nota.
Pluz Energía Perú anunció que realizará cortes programados del servicio eléctrico entre el martes 28 y el jueves 30 de abril en distintos distritos de Lima y Callao. La suspensión del suministro, que responde a trabajos previamente planificados, podría prolongarse por varias horas.
De acuerdo con la empresa, la duración de estas interrupciones alcanzaría hasta las 10 horas, dependiendo del avance de las labores. Las zonas que podrían verse más afectadas por la falta de luz incluyen sectores de San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Comas e Independencia.
¡ROBERTO SÁNCHEZ DEJA ATRÁS A LÓPEZ ALIAGA Y VA POR SEGUNDA VUELTA CON KEIKO FUJIMORI! | ARDE TROYA
Corte de luz: horarios y zonas afectadas en Lima y Callao
Martes 28 de abril
Puente Piedra
- Zona afectada: Proviv. Las Mercedes Puente Piedra II Mz A, A1, A4, B-H; Asoc. Casa Huerta Las Fresas Mz R-U; Prog. Villa Margarita Mz A, B, C.
- Horario: 08:30 a.m - 18:30 p.m.
Ventanilla
- Zonas afectadas: A.H. César Vallejo Mz A-F; A.H. Ventanilla Alta Zona B, Mz VIII, IX, X, XII-XVI. Proviv Los Girasoles de Carabayllo Mz A-F. (hora no especificada en esta sección)
- Horario: 09:00 a.m. - 17:00 p.m.
En el caso de A.H. Angamos Mz C-E, Z; A.H. Costa Azul Mz A-Z; A.H. Ampliación Costa Azul Mz A-P. el horario del corte de luz será desde las 08:30 a.m. - 18:30 p.m.
Ancón
- Zonas afectadas: Asoc. Los Huertos de la Planicie Mz 01-08, 22-28, 35-37, 95A-99A; Pro Viv Las Llantas Mz 100A-103A, 123A-128A; Asoc. Lomas de Ancón Mz 139-157, 167, 172-181, 197-204.
- Horario: 09:00 a.m. - 18:30 p.m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: A.H. Lomas de Torre Blanca Alta Mz A-K; Asoc. Andy y su Pueblo Mz L-Q; Asoc. Villa Matita de Torre Blanca Mz U, V.
- Horario: 09:00 a.m. - 17:00 p.m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: Mariscal Cáceres Av. Central cdra 55; Sector II Barrios 2 y 3; Grupo Residencial R; AA.HH. José Carlos Mariátegui Mz Q6.
- Horario: 09:30 a.m - 18:30 p.m.
Barranca / Pativilca (08:00-18:00):
- Zonas afectadas: AA.HH. Alberto Fujimori, Calle Las Monjas, Jr. Ica, Jr. Ramón Castilla y Jr. Libertad.
- Horario: 8.00 a. m. - 6.00 p. m.
Miércoles 29 de abril
Carabayllo
- Zonas afectadas: Av. José de San Martín cdras. 1, 2, 3; calle San Pedro de Carabayllo cdras. 3, 4, 5, 6; Jr. Las Orquídeas cdras. 1, 2, 3; Jr. Los Narcisos cdras. 1, 2; Jr. Madreselva cdras. 1, 2; Jr. Las Margaritas cdras. 1, 2; Jr. Micaela Bastidas cdras. 2, 3, 4; Jr. María Parado de Bellido cdras. 1, 4; Jr. Los Sauces cdras. 1, 2; Jr. Campanillas cdras. 1, 2; Jr. Las Dalias cdras. 1, 2; Jr. Los Jazmines cdra. 1; Jr. Los Álamos cdras. 1, 2; Jr. Simón Bolívar cdra. 1; Urb. Sta. Isabel mzs. A1, B1, C1, D1, E1, F1, F3, G3, H1, H3, I1, I3, J1, N3, O3, P3; Jr. Pacífico cdra. 5; Jr. Los Mirtos cdra. 1; Jr. Los Sabios cdra. 1; calle Las Violetas cdra. 1.
- Horario: 08:00 a.m. - 18:00 p.m.
Canta / Huamantanga / San Buenaventura
- Zonas afectadas: Comunidad Huamantanga mzs. S/N, A2, B, C1, D, F, G, H, K, LL, M, O, P, Q, S, U, V, W, X, Z; calle Teodoro Casana cdra. S/N; C.P. San Buenaventura mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, N, O, P; Com. Campesina San José de Canta mz. S/N; Jr. Canta cdras. 3, 4; calle Dario Zavala Guadalupe mzs. H, J; Av. Mcal Benavides cdra. S/N.
- Horario: 08:30 a.m. - 18:30 p.m.
Breña
- Zonas afectadas: Av. Tingo María cdra 10; Av. Venezuela cdra 17; calle Cautivas cdras 2, 3, 4; calle Restauración cdras 13, 14; calle Tarapoto cdras 10, 11; Jr. Chamaya cdra 10; pasaje Saenz Peña cdra 1.
- Horario: 08:30 a.m. - 18:30 p.m.
Callao
- Zonas afectadas: Jr. Arica cdras 5, 6; Av. Santa Rosa cdras 4, 5; Jr. Cahuide cdras 11, 12; Jr. Tupac Amaru cdra 13.
- Horario: 09:00 a.m. - 17:00 p.m.
Ventanilla
- Zonas afectadas: A.H. 15 de Octubre Pachacútec mz A, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C, D, E, F, G, H, I, J, Q.
- Horario: 09:00 a.m. - 17:00 p.m.
Puente Piedra
- Zonas afectadas: Asoc. Prop. El Dorado mz E1, E2, F1, F3, F4, G; Av. Alfonso Alva Díaz cdras 3, 4, 8.
- Horario: 09:00 a.m. - 17:00 p.m.
San Antonio de Chaclla
- Zonas afectadas: Asoc. Complejo Pecuario Industrial El Valle Anexo 22 mz PP1, PP12, PP16, PP21, PP22, PP26, PP32, PP33.
- Horario: 08:30 a.m. - 19:30 p.m.
Chancay
- Zonas afectadas: AA.HH. San Martín II Etapa.
- Horario: 14:00 p.m. - 17:30 p.m.
Jueves 30 de abril
Callao
- Zonas afectadas: Jr. Ayacucho cdra. 12; Jr. Miroquesada cdra. 13; Av. República de Panamá cdras. 1, 2; Av. Saenz Peña cdras. 9, 10, 11; Jr. Montezuma cdra. 11; Av. La Paz cdras. 1, 2, 3; Jr. Lazareto cdras. 11, 12; calle Cesar Vallejo cdra. 1; calle Manuel Raygada cdras. 11, 12; calle Nueva cdra. 1; calle Tacna cdra. 1.
- Horario: 09:00 a.m. - 04:00 p.m.
San Martín de Porres
- Zonas afectadas: Urb. Los Girasoles de Naranjal mzs. A, B, C, D; Urb. La Pradera de Naranjal mzs. A, B, C, D; Pro.Viv. Los Portales de Chavín III Etp mzs. A, B, C, D, E, F; Urb. Las Magnolias II Etp. mzs. A, B, C, D, E.
- Horario: 09:00 a.m. - 06:00 p.m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: Urb. Ganímedes mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Q; Av. Canto Grande cdra. 27; Av. Constelación cdra. 26; Av. El Sol cdra. 1; A.H. Las Casuarinas de Mártires mzs. A, A1, B, C, D, E, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, M1, N, N1, O, O1, P, P1, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z; Agrup. Fam. Cristo Vencedor mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q; A.H. Cruz del Calvario mzs. A, B, C, D, F; Asoc. Pro. Viv. Ayacucho mzs. J, N, O; A.H. Mártires del Periodismo mzs. A, B, BB, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Z1; Agrup. Fam. Señor de la Esperanza mzs. A, B, C, D; A.H. Villa Nazareth mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M.
- Horario: 08:30 a.m. - 06:00 p.m.
En el caso de Coop. Viv. La Sagrada Familia mzs. A, B, C, D, E, F, G, H. el corte de luz será en el horario de 09:30 a.m. a 04:30 p.m.
Santa Rosa de Quives / Canta
- Zonas afectadas: Asoc. de Pob. Huarabi Bajo mz M; C.P. Cerro Blanco mzs. B; Unid. Catastral; Carretera a Canta Km. 46.5; A.H. Buenos Aires de Leticia (parte baja).
- Horario: 08:00 a.m. - 06:00 p.m.
Independencia
- Zonas afectadas: P.J. El Ermitaño mzs. A1, C1, D1, E1, F1, U1; Av. 16 de Marzo cdras. 1, 2; Av. Los Ficus cdras. 1, 2; Jr. Los Cipreses cdra. 1; Jr. Las Violetas cdra. 1; Jr. Los Cedros cdra. 1; Jr. Los Damascos cdra. 1; Jr. Los Nardos cdra. 1; calle Las Casuarinas cdras. 1.
- Horario: 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Independencia / Comas
- Zonas afectadas: A.H. Villa Chilcas mzs. A, B, C, D, E, F, H; A.H. 28 de Julio mzs. A, B, C, D, E, F, G, I; A.H. Villa Hermosa mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J; A.H. Villa Primavera mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O; A.H. Sol Naciente mz. I; A.H. Villa Los Jardines mzs. A, C, D, F, G, K4; A.H. Manco Inca Comité 12 mzs. A1, A2, A3, A4; A.H. Manco Inca Sector 11 mzs. J, K.
- Horario: 09:30 a.m. - 06:30 p.m.
San Miguel
- Zonas afectadas: Av. Los Patriotas cdra. 4.
- Horario: 10:30 a.m. - 11:30 a.m.