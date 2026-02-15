Municipalidad de Miraflores clausura 15 locales de Intercorp en medio de controversia por el Estadio Manuel Bonilla | Foto: Municipalidad de Miraflores/ Composición LR

La controversia entre el distrito de Miraflores y el grupo empresarial Intercorp se intensificó luego de la clausura de 15 locales vinculados al holding. La empresa calificó la medida como carente de sustento y cuestionó la rapidez y focalización de los operativos de fiscalización. Desde la gestión del alcalde Carlos Canales se rechazó cualquier motivación ajena a criterios técnicos y se sostuvo que las acciones responden a labores de control y prevención.

En paralelo, Intercorp vincula el conflicto al proyecto del Estadio Manuel Bonilla, una iniciativa que mantenía un convenio entre la comuna y Urbi Propiedades S.A.C.

Según la municipalidad, dicho acuerdo culminó en septiembre de 2023; sin embargo, el conglomerado afirma haber destinado S/21.600.000 a la obra, incluyendo desembolsos a un fideicomiso cuya beneficiaria es la propia entidad edil. La discrepancia sobre el destino y la continuidad de esa inversión es ahora el eje central del enfrentamiento.

Intercorp advierte acciones legales por proyecto del Estadio Manuel Bonilla

El acuerdo firmado en julio de 2021 contemplaba el financiamiento para modernizar la infraestructura deportiva municipal a través de una inversión privada canalizada por Urbi Propiedades S.A.C., empresa vinculada a Intercorp. Aunque la actual administración edil sostuvo que la iniciativa enfrentó dificultades con el ejecutor de la obra, el convenio permaneció vigente mientras se evaluaban nuevas alternativas para retomar la intervención bajo otro esquema.

La controversia escaló cuando la compañía remitió una carta notarial al regidor Renato Otiniano Buquich, cuestionando la nueva convocatoria impulsada por la comuna al considerar que vulnera los compromisos asumidos previamente. En el documento, la empresa advierte que podría recurrir a la vía legal si no se detiene el proceso y sostiene que ya transfirió más de S/21 millones para el desarrollo del plan vinculado al Estadio Manuel Bonilla.

Municipio descarta represalias y defiende clausuras por razones técnicas

La Municipalidad de Miraflores rechazó que la clausura de 15 locales vinculados a Intercorp responda a un conflicto por el proyecto del Estadio Manuel Bonilla. La gestión del alcalde Carlos Canales aseguró que los operativos forman parte de inspecciones técnicas aleatorias para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y funcionamiento.

La comuna sostuvo que estas acciones se enmarcan en una política de prevención, tras tragedias ocurridas en centros comerciales como el Real Plaza Trujillo. Además, precisó que solo dos establecimientos han iniciado trámites para subsanar observaciones y obtener un nuevo certificado ITSE, lo que, según indicó, evidenciaría la existencia de incumplimientos. También recordó que el convenio de la edificación del complejo deportivo concluyó en septiembre de 2023 tras su cierre en el banco de inversiones municipal.