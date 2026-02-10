Por tercera vez, la Municipalidad de Miraflores enfrenta un nuevo episodio que lleva a cuestionar la seguridad digital de la comuna tras exponer datos sensibles de miles de vecinos en internet. Esta vulneración incluye información personal como nombres completos, números de DNI, direcciones, fotografías de fachadas y valores de propiedades.

La reciente filtración fue revelada por el programa periodístico La Encerrona, desde donde indicaron que afectó a más de 60.000 personas y 2.000 empresas. Según afirmaron, el contenido estuvo accesible a través de un enlace público en la web municipal, una situación que recuerda incidentes previos en 2023 y 2024, donde la comuna ya había sido multada por obstaculizar labores de fiscalización y permitir filtraciones de datos personales.

Exponen datos personales de vecinos de Miraflores

En 2023, el mismo medio detectó un primer enlace en su página web que revelaba información como números de celular y contraseñas de correos electrónicos. Al año siguiente, fueron seis similares que filtraban datos personales. En el más reciente incidente, la cartilla tributaria enviada a los vecinos habría quedado expuesta públicamente en la web municipal, accesible para cualquiera que tuviera el enlace o que supiera cómo modificar la URL para consultar información de terceros. El documento contiene el nombre completo, DNI, número de celular, dirección física, mapa del predio, área total de la vivienda, fotografías recientes de la fachada y el valor fiscal del inmueble.

Entre las cartillas analizadas se encontró datos de autoridades, periodistas, exministros, empresarios, entre otros. Según indicaron, el enlace que permitía acceder a estas cartillas tributarias fue retirado tras el escándalo.

Respuesta oficial desde Miraflores

La Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado el 10 de febrero en el que afirmó haber identificado “la malintencionada vulneración de la app web de los servicios para los contribuyentes” y asegura que actuó de inmediato para bloquear el acceso irregular a la información de los vecinos. La comuna se justificó y sostuvo que “esta data tributaria no ha sido expuesta” por ellos y que “cada contribuyente recibe de forma individual sus accesos”.

El comunicado también hace referencia a lo expuesto por el mencionado medio, quienes revisaron las cartillas de personajes públicos y autoridades. Señalaron el acceso como "irregular" e indicaron que "configuraría un triple delito: la obtención ilegal de información a través de sistemas informáticos; la vulneración de la reserva tributaria y la exposición de datos personales, al amparo de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) y el artículo 85 del Texto Único Ordenado del Código Tributario"; por lo que han solicitado la apertura de una investigación e intervención del Ministerio Público.

Además, la municipalidad anunció la apertura de un proceso administrativo disciplinario para esclarecer los hechos y exhortó a la ciudadanía a no compartir datos, links ni claves que puedan facilitar vulneraciones.

Comunicado de la Municipalidad de Miraflores. Foto: Municipalidad de Miraflores

